मनोरंजन

प्रतीक-प्रिया ने बताया कैसे मिला उन्हें एक-दूसरे में सुकून

Sep 06, 2025, 05:41 AM

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता प्रतीक स्मिता पाटिल और अभिनेत्री प्रिया बनर्जी अपने रिश्ते के पांच साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि उन दोनों ने एक-दूसरे में न केवल प्यार, बल्कि घर, सबसे अच्छा दोस्त और एक रोमांचक सफर का साथी पाया है।

इस खास मौके पर, दोनों ने संयुक्त नोट के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, "पांच साल पहले हम सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, और आज हम पति-पत्नी के रूप में एक-दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। समय तेजी से बीतता है, लेकिन हर पल प्यार, हंसी और जादू से भरा रहा। हमने एक-दूसरे के साथ घर में एक रोमांचक सफर जीया है। पांच साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन ये तो सिर्फ हमारा दिल जानता है कि यह सिर्फ हमारी जिंदगी की पहली किताब का बस एक अध्याय है।"

इस जोड़ी ने साल 2023 में अपने रिश्ते की आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी और 14 फरवरी 2025 को दोनों ने परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के बीच आयोजित एक निजी समारोह में शादी की थी। शादी की जानकारी देते हुए प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की थी, जिनके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "मैं हर जन्म में तुमसे शादी करूंगा।"

प्रतीक ने अपनी शादी में अपने पिता, अभिनेता और राजनेता राज बब्बर, और भाई आर्य बब्बर को आमंत्रित नहीं किया था।

ऐसा माना जाता है कि प्रतीक ने अपने परिवार वालों और पिता राज बब्बर से सारे संबंध तोड़ लिए और अपने नाम से पिता का नाम हटाकर मां का नाम रख लिया है।

बता दें कि प्रिया प्रतीक की दूसरी पत्नी हैं। 'एक दीवाना था' फेम अभिनेता ने पहले सान्या सागर से शादी की थी। इन दोनों ने साल 2019 में शादी की और 2023 में दोनों अलग भी हो गए थे।

प्रतीक के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में फिल्म हिट- द थर्ड केस में खलनायक की भूमिका में नजर आए थे, इसके बाद वह फिल्म सिकंदर में भी दिखाई दिए थे। बताया जा रहा है कि अभिनेता अपनी पत्नी प्रिया के साथ भी वेब सीरीज में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

