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परशुराम जयंती पर होम्बले फिल्म्स का बड़ा तोहफा, 'महावतार परशुराम' का पोस्टर और टीजर जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 02:59 PM

मुंबई, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय सिनेमा में इन दिनों पौराणिक कहानियों और बड़े स्तर पर बनने वाली फिल्मों का दौर तेजी से बढ़ रहा है। दर्शक अब ऐसी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, जिनमें बेहतरीन कहानी, दमदार विजुअल्स और सांस्कृतिक जुड़ाव देखने को मिले। यही वजह है कि फिल्म निर्माता भी अब नए-नए सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं।

इसी कड़ी में होम्बले फिल्म्स एक बार फिर चर्चा में है, जिसने पहले 'केजीएफ', 'सालार' और 'कातांरा' जैसी बड़ी और सफल फिल्में दी हैं। अब कंपनी ने एक और बड़े प्रोजेक्ट के जरिए फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है।

परशुराम जयंती के खास मौके पर होम्बले फिल्म्स ने अपने नए प्रोजेक्ट 'महावतार परशुराम' की पहली झलक साझा की है। यह फिल्म 'महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स' का हिस्सा है, जो भगवान विष्णु के दस अवतारों पर आधारित एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है।

इस यूनिवर्स की यह दूसरी फिल्म है, इससे पहले 'महावतार नरसिम्हा' को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद अगली फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई थी।

मेकर्स ने इस फिल्म का पहला पोस्टर और टीजर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पोस्टर में परशुराम के शक्तिशाली रूप की झलक देखने को मिल रही है। वह धर्म की रक्षा के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के साथ मेकर्स ने लिखा, ''जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब उसे खत्म करने के लिए एक शक्ति सामने आती है।''

वहीं फिल्म का टीजर भी काफी दमदार है। इसे विजुअल इफेक्ट्स और एनीमेशन के जरिए तैयार किया गया है। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी अलग ही अनुभव देता है। टीजर में मेकर्स ने भगवान परशुराम के स्वरूप को एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखाया है, जो धर्म की रक्षा करते हैं।

परशुराम जयंती के अवसर पर इस प्रोजेक्ट की घोषणा ने दर्शकों के उत्साह को बढ़ा दिया है। फिल्म की रिलीज को लेकर जानकारी साझा करते हुए मेकर्स ने बताया है कि 'महावतार परशुराम' को दिसंबर 2027 में रिलीज किया जाएगा। हालांकि, इसकी सटीक तारीख अभी सामने नहीं आई है।

इस फिल्म का निर्देशन अश्विन कुमार कर रहे हैं। इसे हिंदी, अंग्रेजी, समेत कई अन्य भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/एएस

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