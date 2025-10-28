मनोरंजन

परेश रावल की अपकमिंग फिल्म 'द ताज स्टोरी' का दमदार डायलॉग प्रोमो रिलीज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 28, 2025, 08:06 AM

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता परेश रावल की अपकमिंग फिल्म 'द ताज स्टोरी' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। ट्रेलर के बाद मेकर्स ने सोमवार को फिल्म का एक डायलॉग प्रोमो रिलीज किया।

दरअसल, यह प्रोमो ताजमहल की कहानी को नए सिरे से पेश करता है।

प्रोमो में दिखाया गया है कि परेश रावल और जाकिर हुसैन के बीच एक तीखी बहस होती है, जिसमें परेश रावल का किरदार ताजमहल के पीछे छिपी सच्चाई पर सवाल उठाता है। मेकर्स ने प्रोमो रिलीज कर कैप्शन में लिखा, "प्रेम का प्रतीक या नरसंहार का प्रतीक? समय आ गया है ताजमहल की झूठी कहानी को चुनौती देने का।"

इसके साथ में टैगलाइन दी, "फिल्म आजादी के 79 साल बाद भी यह सवाल उठाती है कि 'क्या हम अब भी बौद्धिक आतंकवाद के गुलाम हैं?'

'द ताज स्टोरी' केवल एक ऐतिहासिक या पीरियड ड्रामा नहीं है बल्कि, यह एक सिनेमाई बहस है जो इतिहास की पुनः समीक्षा करती है और सामाजिक टिप्पणी पेश करती है। परेश रावल, जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ, और नामित दास जैसे शानदार कलाकारों से सजी यह फिल्म दर्शकों को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर प्रभावित करने का वादा करती है।

रोहित शर्मा और राहुल देव नाथ के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म का संगीत कहानी की तीव्रता और भावनाओं को और गहरा करता है।

फिल्म दर्शकों को इतिहास, आजादी और सच्चाई के नए अर्थ समझने के लिए प्रेरित करेगी। यह फिल्म न केवल मनोरंजन देगी, बल्कि गंभीर सवालों को भी सामने लाएगी। फिल्म 31 अक्टूबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म की कहानी ताजमहल से जुड़े इतिहास के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें ताजमहल से जुड़ी धारणाओं पर सवाल उठाए गए हैं। फिल्म में अभिनेता परेश रावल विष्णु दास के किरदार में नजर आएंगे, जो ताजमहल के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लेते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...