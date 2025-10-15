मनोरंजन

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन, बुधवार को सुनवाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 15, 2025, 08:04 AM

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार्स ऐश्वर्या राय बच्चन, करण जौहर और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऋतिक रोशन भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए इनकी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। केस की सुनवाई बुधवार को होगी।

बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन ने अपने नाम, फोटो और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग और दुरुपयोग से बचाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा बुधवार को इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं।

याचिका में कहा गया है कि उनकी तस्वीरों और आवाज की मदद से लोग गैरकानूनी तरीके से कमाई भी कर रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।

जनरेटिव एआई और डीपफेक तकनीकों के बढ़ते चलन के कारण फिल्मी सितारों से लेकर उद्योगपतियों तक, बड़ी संख्या में लोग अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए न्यायालय पहुंच रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के नाम, फोटो, आवाज आदि के बिना अनुमति व्यावसायिक शोषण को रोकना है।

इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन, करण जौहर और अभिषेक बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट जा चुके हैं। अलग-अलग अदालतों ने तीनों सेलेब्रिटी को राहत देते हुए उनकी तस्वीरों और आवाज को बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी।

साथ ही यह भी कहा था कि इन अभिनेताओं को भ्रामक या अपमानजनक तरीके से चित्रित करने के लिए एआई सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन है।

जानकारों का कहना है कि वैसे तो भारत में अभी तक पर्सनैलिटी राइट्स को नियंत्रित करने वाला कोई विशेष कानून नहीं है, फिर भी न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 21—जो निजता के अधिकार की गारंटी देता है—के तहत अलग-अलग हस्तियों को राहत दी है।

हाल ही में सिंगर कुमार सानू पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर कोर्ट पहुंचे थे और उन्हें भी राहत प्रदान की गई थी। तेलुगु अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे थे। कोर्ट ने भी उन्हें राहत दी थी।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...