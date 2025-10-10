मनोरंजन

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सुनील शेट्टी

Oct 10, 2025

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक्टर ने कोर्ट से मांग की है कि बिना अनुमति के उनके फोटो का इस्तेमाल जुए की साइट्स, बिजनेस साइट्स और कई गलत जगहों पर किया जा रहा है, ऐसे में उन्हें पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा दी जाए।

सुनील शेट्टी के वकील, वरिष्ठ एडवोकेट बिरेन्द्र सराफ ने कहा कि सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं और उनकी बिना इजाजत के उनकी तस्वीरें, वीडियो और डीपफेक कंटेंट का इस्तेमाल अलग-अलग बिजनेस साइट्स कर रही हैं। ज्यादा तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल प्रोडक्ट के विज्ञापन और सेल को बढ़ाने में किया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि शेट्टी इन ब्रांड्स या सेवाओं से जुड़े हैं, जबकि हकीकत में उनका उन ब्रांड से कोई लेना-देना नहीं है। इससे दर्शकों के बीच एक्टर की छवि को लेकर गलत मैसेज जाता है।

सुनील शेट्टी की तरफ से दायर की गई याचिका में डीपफेक फोटो का भी जिक्र है। याचिका में बताया गया कि हाल ही में साइट्स पर उनकी और उनकी नातिन ईवारा की फर्जी फोटो लगाकर उनकी निजता का उल्लंघन किया गया। बता दें कि ईवारा एक्टर की बेटी अथिया की बेटी हैं, जिन्हें उन्होंने 24 मार्च 2025 को जन्म दिया था। याचिका में सुनील शेट्टी की तरफ से वेबसाइट्स पर कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने अनुरोध किया है कि भले ही पूरी साइट को ब्लॉक न किया जाए, लेकिन उनकी पूरी फोटो के साथ शेयर किए गए लिंक्स को साइट्स से हटा दिया जाए।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरिफ डॉक्टर की पीठ ने की और उन्होंने मामले को सुरक्षित करते हुए जल्द निर्णय सुनाने की बात कही है। बता दें कि सुनील शेट्टी पहले एक्टर नहीं हैं जिन्होंने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, करण जौहर और आशा भोसले जैसे स्टार भी इस मामले में कोर्ट जा चुके हैं।

सुनील शेट्टी 'वेलकम टू द जंगल' में दिखने वाले हैं। इसके अलावा एक्टर की हंटर-2, और 'केसरी वीर' भी रिलीज हो चुकी हैं। 'हंटर-2' अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म एक्शन से भरपूर है।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी

