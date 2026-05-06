प्रिंस-युविका की बेटी के साथ पहली पब्लिक अपीयरेंस, 'द कैंडी सफारी' में जमकर की मस्ती

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी मनोरंजन जगत के लोकप्रिय कपल में शुमार हैं। मंगलवार को कपल अपनी बेटी के साथ 'द कैंडी सफारी' के ग्रैंड लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आईएएनएस के साथ बातचीत की और बताया कि माता-पिता बनने के बाद बेटी के साथ यह उनका पहला सार्वजनिक इवेंट था।

प्रिंस ने आईएएनएस के साथ बातचीत में फिनिक्स मॉल का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "बेटी के साथ मेरा यह पहला सार्वजनिक अनुभव था। युविका पहले भी उसके साथ बाहर जाती रहती है, लेकिन मेरे लिए यह पहली बार था और मुझे बहुत मजा आया। बच्चों के साथ आप खुद भी बच्चे बन जाते हैं, इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।"

युविका ने आईएएनएस के साथ बातचीत में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपनी बेटी के साथ बिताए हर पल को संजोना चाहती हैं। उन्होंने बताया, "मैं उसके साथ हर लम्हा जीना चाहती हूं। आज हम तीनों ने यहां एक छोटे से सेगमेंट में साथ मिलकर खूब खेला है, जहां हम सब बच्चे बन गए थे।"

प्रिंस और युविका की जोड़ी को 'बिग-बॉस' के समय से ही दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। अपनी जर्नी पर बात करते हुए प्रिंस ने कहा, "हमारी यात्रा बहुत शानदार रही है। लोगों के प्यार ने हमें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी, लेकिन जब से हमारी बेटी आई है, हमारी पूरी दुनिया ही उसके ईर्द-गिर्द सिमट गई। अब हमारी जिंदगी का हर सफर उसे साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।"

प्रिंस ने अपने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही उनके कई नए गाने आने वाले हैं। खास बात यह है कि प्रिंस अब युविका को एक गायिका के तौर पर लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने कहा, "7 मई को मेरा नया गाना आने वाला है, जिसके बाद मेरी एल्बम रिलीज होगी। साथ ही, शो 'रोडीज' भी जल्द शुरू होने वाला है।"

सोशल मीडिया पर हाल ही में बसीर की लड़ाई काफी चर्चा में रही थी। बसीर को लेकर उन्होंने कहा, "बसीर एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। उस समय हम पार्टी से बाहर निकल रहे थे और काफी भीड़ थी, तो हमें लगा था कि पार्टी के बाद वाली मस्ती चल रही है, इसलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। बसीर फालतू बातें नहीं करता। अगर हमें स्थिति का सही पता होता, तो हम निश्चित रूप से बसीर के साथ खड़े होते।"

--आईएएनएस

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