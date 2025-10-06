पेरिस में छाया अनन्या पांडे का ग्लैमर, फैशन की दुनिया में बनाई जगह

मुंबई, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने हाल ही में फैशन की दुनिया में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। वह प्रतिष्ठित बिजनेस ऑफ फैशन (बीओएफ) 2025 की ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय अभिनेत्री बनी हैं। इस खास मौके से जुड़ी कुछ तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं।

अनन्या ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर शानदार तस्वीरें पोस्ट कीं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "बिजनेस ऑफ फैशन की सूची में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। पेरिस जैसी खूबसूरत शाम और इस शहर में बिताए पल, जो अब मेरा पसंदीदा बन रहा है, मेरे लिए खास हैं। मैं इस वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रही हूं और धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रही हूं। इमरान अहमद और उनकी पूरी टीम को उनके शानदार काम के लिए धन्यवाद।"

बिजनेस ऑफ फैशन की यह वार्षिक सूची उन ग्लोबल हस्तियों को सम्मानित करती है, जो फैशन इंडस्ट्री में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।

इस साल अनन्या के साथ-साथ हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां जैसे हैली बीबर और जो क्राविट्ज भी इस सूची में शामिल हैं। अनन्या से पहले प्रियंका चोपड़ा जोनस, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और सोनम कपूर जैसी भारतीय हस्तियां भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं। अनन्या का इस सूची में शामिल होना उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

उन्होंने कई वैश्विक लग्जरी ब्रांड्स के साथ शानदार कैंपेन किए हैं। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके लिए, बल्कि भारतीय फैशन इंडस्ट्री के लिए भी गर्व का विषय है।

अनन्या की मेहनत और स्टाइल ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक मजबूत पहचान दिलाई है। फैशन की दुनिया में उनकी यह यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।

अनन्या की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह समीर विदवान निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी। यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी।

--आईएएनएस

