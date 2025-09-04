मनोरंजन

पारंपरिक साड़ी और गहनों में नजर आईं भाग्यश्री, रेखा के गाने पर दिए शानदार पोज

Sep 04, 2025

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म 'मैंने प्यार किया' से खास पहचान मिली। उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वह बेहद सुंदर और पारंपरिक लुक में नजर आ रही हैं।

उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में भाग्यश्री ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं। उन्होंने इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज पहना हुआ है, जिस पर सुनहरी कढ़ाई है। उनका मेकअप बहुत ही हल्का और नेचुरल है, जिससे उनकी असली खूबसूरती निखरकर सामने आ रही है। उनके लुक में मांग में लाल सिंदूर और माथे पर छोटी लाल बिंदी चार चांद लगा रही है।

उन्होंने बालों में गजरा लगाया हुआ है, जो भारतीय महिलाओं के पारंपरिक लुक का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने बड़े-बड़े झुमके, हार और सुंदर कंगन भी पहने हुए हैं। वह इस लुक में कैमरे के लिए अलग-अलग पोज देती हुई नजर आ रही हैं।

इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर उन्होंने फिल्म 'उत्सव' का गाना 'मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को' का इस्तेमाल किया।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए भाग्यश्री ने कैप्शन में लिखा, "ओणम की शुभकामनाएं... इस खास दिन पर मैं एक खास गीत आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर खूबसूरती और भावनाएं मिलकर एक साथ आती हैं, तो वो इस गीत और रेखा जी के अभिनय में देखने को मिलती हैं।"

भाग्यश्री के इस वीडियो को देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं और कमेंट्स में लव इमोजी भेज रहे हैं।

बता दें कि इस गाने को अभिनेता उत्सव और अभिनेत्री रेखा पर फिल्माया गया है। गाने को दो महान गायिकाओं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले ने गाया है। वहीं, इसके बोल वसंत देव ने लिखे हैं और संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने दिया है।

