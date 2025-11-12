मनोरंजन

परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को जन्मदिन की दी बधाई, बताया परफेक्ट पिता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 12, 2025, 03:06 AM

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बीते महीने अक्टूबर में ही माता-पिता बने हैं और दोनों ही पेरेंटहुड को एंज्वॉय कर रहे हैं।

मंगलवार को राघव चड्ढा अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा ने पूरे दिल से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। एक्ट्रेस ने राघव के लिए प्यार भरा पोस्ट लिखा है।

परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी और राघव की रोमांटिक फोटोज पोस्ट की हैं। उन्होंने लिखा, "जब मैंने सोचा कि तुम इससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकते, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता बन गए। मैं तुम्हें हमारी ज़िंदगी के हर पल देखती हूं, एक परफेक्ट बेटे, परफेक्ट पति और परफेक्ट पिता के रूप में। मैं तुम्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखती हूं (कभी-कभी बहुत ज़्यादा!), काम और परिवार के बीच संतुलन बनाते हुए। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरा गौरव हो, मेरी ऑक्सीजन हो, और सबसे अद्भुत इंसान।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं भगवान से लाखों बार पूछती हूं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं तुम्हें पाने लायक हूं, मेरे जीने की वजह को जन्मदिन मुबारक हो। मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।"

परिणीति चोपड़ा की मां और राघव चड्ढा की सास, रीना चोपड़ा, ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने दामाद की ढेर सारी तारीफ की है और परिणीति और उनकी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद दिया है। रीना का कहना है कि राघव हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। वे हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत भी देते हैं और हर बार उन्हें और ज्यादा प्यार करने की वजह भी।

परिणीति के पोस्ट से साफ है कि राघव एक नेता और पति का रोल तो बखूबी निभा रहे थे, लेकिन अब पिता के तौर पर भी वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल रहे हैं, और यही वजह है कि एक्ट्रेस अपने पति की तारीफ करने का एक मौका नहीं छोड़ रही हैं। इससे पहले 19 अक्टूबर को परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर बेबी बॉय के जन्म की जानकारी दी थी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा था कि "खुले दिल और बांहों से बेबी बॉय का स्वागत किया है।"

बता दें कि 2 साल पहले और 1 साल तक डेट करने के बाद परिणीति और राघव ने राजस्थान के उदयपुर स्थित द लीला पैलेस में पंजाबी रीति-रिवाज के साथ शादी की थी।

--आईएएनएस

पीएस/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...