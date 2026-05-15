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पुरानी यादों में खोए आमिर खान, अशोक पंडित की बर्थडे पार्टी में गाया 'पापा कहते हैं'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:27 AM

मुंबई, 15 मई (आईएएनएस) अभिनेता आमिर खान ने हाल ही में प्रशंसकों को पुरानी यादों की सैर कराई, जब उन्हें फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पंडित के जन्मदिन समारोह के दौरान उनकी सुपरहिट फिल्म 'कयामत से कयामत तक' का फेमस गाना 'पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा' गाते देखा गया।

अशोक पंडित ने अपनी बर्थडे पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें आमिर को माइक पकड़े हुए सभी मेहमानों के सामने सदाबहार गाना गाते हुए देखा जा सकता है। सुपरस्टार ने कैजुअल चेक शर्ट के साथ काले फ्रेम वाला चश्मा पहना था और वह काफी स्मार्ट लग रहे थे।

वीडियो शेयर करते हुए अशोक ने कैप्शन में लिखा, "उस रात जब सब लोग गा रहे थे, ऐसा लगा मानो जीवन थम सा गया हो… और उस पल, उनकी आवाजों, मुस्कानों और मौजूदगी से घिरे होने पर, वह रात जन्मदिन के जश्न से कहीं ज्यादा अपनेपन के जश्न जैसी लगने लगी। मैं तहे दिल से वहां मौजूद हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने अपना कुछ हिस्सा मेरे जीवन में खुशी लाने और मेरे दिन को खास बनाने के लिए दिया।"

'कयामत से कयामत तक' की बात करें तो, यह फिल्म 29 अप्रैल 1988 को रिलीज हुई थी। इसमें आमिर खान और जूही चावला मुख्य भूमिका में थे। मंसूर खान द्वारा निर्देशित और नासिर हुसैन द्वारा निर्मित, यह रोमांटिक ड्रामा दो प्रतिद्वंद्वी परिवारों के प्रेमियों के इर्द-गिर्द घूमता है।

फिल्म के गाने 'पापा कहते हैं', 'गजब का है दिन' और 'अकेले हैं तो क्या गम है' ब्लॉकबस्टर हिट हुए और इस फिल्म ने आमिर और जूही दोनों को रातों रात स्टार बना दिया।

वर्क फ्रंट की बात करें, तो आमिर को आखिरी बार 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था, जिसमें जेनेलिया डिसूजा भी थीं। अभिनेता अब अपनी अपकमिंग फिल्म '3 इडियट्स 2' के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह फिल्म उनकी 2009 की सुपरहिट फिल्म '3 इडियट्स' का सीक्वल है। सीक्वल में आर. माधवन और शर्मन जोशी पहली फिल्म की तरह ही नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक, फिल्म में बड़ा लीप देखने को मिल सकता है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस

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