पुरानी यादों के जरिए ऋतिक ने दी राकेश रोशन को जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा- 'गर्व है मैं आपका बेटा हूं'

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन ने शनिवार को अपने पिता और निर्देशक राकेश रोशन के 74वें जन्मदिन के मौके पर एक खास पोस्ट शेयर किया। इसमें अभिनेता ने उनके साथ बिताए कुछ पुराने पलों को साझा किया है, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

ऋतिक रोशन की इस पोस्ट में कई पुरानी तस्वीरें शामिल हैं, जो उनके करियर के शुरुआती दिनों की याद दिलाती हैं। पहली तस्वीर में ऋतिक ब्लैक डेनिम जैकेट और ब्लू कैप पहने हुए नजर आ रहे हैं, जो उनकी पहली फिल्म "कहो न प्यार है" के सेट से ली गई है। उनके हाथ में क्लैपरबोर्ड है, जिस पर फिल्म का नाम और शूटिंग की तारीख लिखी हुई है। इस तस्वीर में ऋतिक के साथ राकेश रोशन खड़े हैं। उन्होंने ऋतिक के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। यह पल उनके बीच के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है।

अन्य तस्वीरों में से एक में ऋतिक रोशन और उनके परिवार के सदस्य जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। केक के आसपास लोग ताली बजा रहे हैं, और ऋतिक केक काटते हुए अपने पिता को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में एक्टर मोहनीश बहल भी पुलिस की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। यह लुक उनके फिल्म के किरदार से जुड़ा हुआ है।

ऋतिक रोशन ने इस पोस्ट के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा कि पिता ने उनके अंदर जो हिम्मत और जज्बा पैदा किया, उससे वे हर मुश्किल का सामना कर सके। जब जिंदगी कठिन होती है, तब भी उनके पिता का साथ घर जैसा महसूस होता है।

उन्होंने बताया कि वे उस सैनिक की तरह हैं, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता।

ऋतिक ने कहा कि वर्षों के अनुभव ने उन्हें जीवन के दो पहलुओं को समझना सिखाया है और वे जानते हैं कि उनके पिता ने भी ऐसा ही किया है। असली वैल्यू अंदर से आती है, बाहरी तारीफों या स्वीकृति से नहीं।

उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा कि वे अब संतुलित जीवन जी रहे हैं और अपने पिता की तरह समझदार बन गए हैं। उन्होंने अपने पिता को सबसे अच्छा शिक्षक बताया और गर्व से कहा कि वे उनके बेटे हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस