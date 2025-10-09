पुरानी वीडियो से ताजा हुई फराह की यादें, सोशल मीडिया पर शेयर की फीलिंग

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में फराह खान सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी के घर पहुंची थी, वहां दोनों ने खूब मस्ती की।

लेकिन, अब कोरियोग्राफर ने अपने पुराने दिनों को याद किया है और अपने करियर के टर्निंग पॉइंट के बारे में लिखा है।

कोरियोग्राफर फराह खान ने अपनी इंस्टास्टोरी अपडेट की है जिसमें वो अर्चना पूरन सिंह हाथ में माइक लिए 'फीलिंग हॉट-हॉट' गाने पर डांस कर रही हैं। वीडियो पोस्ट कर फराह ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा," ओह मॉय गॉड..ये तो पास्ट का धमाका है। बता दें कि 1987 में आई फिल्म जलवा फराह खान के करियर की पहली फिल्म थी, जहां उन्होंने अपनी कोरियोग्राफी की शुरुआत की थी। 'फीलिंग हॉट-हॉट' गाने को फराह ने ही कोरियोग्राफ किया था, ऐसे में पुरानी वीडियो देखकर अच्छी यादें ताजा होना लाजमी है।

कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने करियर में कई हिट गानों को कोरियोग्राफ किया। उन्होंने 'जो जीता वही सिकंदर' के 'पहला नशा,' 'कहो ना प्यार है,' 'छैय्या छैय्या,' 'दिल तो पागल है,' 'रुक जा ओ दिल दीवाने,' 'शीला की जवानी,' और 'एक पल का जीना' जैसे गानों को कोरियोग्राफ किया। फराह ने 80 से ज्यादा गानों पर बॉलीवुड स्टार्स को अपनी उंगलियों पर नचाया। फराह यही नहीं रुकी, उन्होंने कोरियोग्राफी के बाद फिल्मों में निर्देशक के तौर पर काम किया। उन्होंने 'तीस मार खां,' 'ओम शांति ओम,' और 'मैं हूं ना' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन अब वो फूड ब्लॉगर बन गई हैं और अपने साथ अपने घर के कुक दिलीप को भी फेमस कर दिया है।

अब फराह अपना पूरा फोकस अपने ब्लॉग पर रखती हैं और अलग-अलग सेलिब्रिटीज के साथ शो करती हैं। आखिरी बार फराह को ओरी के साथ देखा गया। ओरी और फराह ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें फराह खाना खाने के लिए लाइटर मांगती है, लेकिन ओरी लाइटर उनके मुंह के पास ले जाते हैं...जैसे सिगरेट जलाना हो। ये देखकर फराह हैरान हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक फनी ब्लॉग है और पूरा ब्लॉग उनके ऑफिशियल चैनल पर आ चुका है। फराह अपने ब्लॉग में कुकिंग करने के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स के राज भी खोलती हैं। वो जिस भी सेलिब्रिटी के यहां जाती हैं, वहां से कुछ नया ही फैंस के साथ शेयर करती हैं।

--आईएएनएस

पीएस/जीकेटी