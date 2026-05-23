‘परिमला एंड कंपनी’ की कहानी एक चैलेंज से हुई शुरू, डायरेक्टर पंडिराज बोले-लॉकडाउन में आया था फिल्म का आइडिया

मुंबई, 22 मई (आईएएनएस)। मशहूर तमिल फिल्म निर्देशक पंडिराज अपनी आने वाली फिल्म 'परिमला एंड कंपनी' को लेकर काफी चर्चाओं में है। फिल्म कॉमेडी, थ्रिल और फैमिली ड्रामा से भरपूर होगी। पंडिराज ने आईएएनएस संग बातचीत में बताया कि इस फिल्म की शुरुआत एक चैलेंज को पूरा करने के रूप में हुई थी।

पंडिराज ने कहा, "लॉकडाउन के समय मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर अश्विन ने मुझे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज देखने को कहा था। अश्विन का मानना था कि वह कहानी मुझे पसंद आएगी और उससे कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिलेगी। जब मैंने वह वेबसीरीज देखी, तो मेरे दिमाग में एक नया विचार आया और मैंने असिस्टेंट से ऐसी ही कहानी हफ्ते भर में लिखने की बात कही।"

उन्होंने कहा, ''इसी बात पर मेरे असिस्टेंट ने मुझे ये चैलेंज दिया और कहा कि अगर इतना आसान है तो लिखकर दिखाइए। मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कहानी लिखना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे मैंने सिर्फ एक आइडिया को एक पूरी स्क्रिप्ट में बदल दिया और उसमें कई नए सीन को जोड़ता चला गया।''

पंडिराज ने कहा, ''लिखने के दौरान मैंने कहानी को और दिलचस्प बनाने के लिए इसमें डार्क कॉमेडी का एंगल भी जोड़ दिया। ऐसा करना मुझे काफी रोमांचक लगा और कहानी धीरे-धीरे एक अलग ही रूप लेती गई। जब स्क्रिप्ट पूरी हो गई, तो मैंने इसे कुछ समय के लिए अलग रख दिया। इसी दौरान डायरेक्टर जगन और उनकी असिस्टेंट दिव्या ने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा। दोनों को कहानी बेहद पसंद आई और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला लिया।''

'परिमला एंड कंपनी' पंडिराज की 12वीं फिल्म है और इसे एक थ्रिलर-कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा है। इसकी कहानी की शुरुआत चेन्नई से होती है और आगे चलकर यह कोयंबटूर और पलक्कड़ जैसे शहरों तक पहुंचती है।

फिल्म में जयराम और उर्वशी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इनके अलावा संतोष शोभन और संचना कृष्णमूर्ति भी अहम किरदार निभा रहे हैं। कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए मशहूर कलाकार योगी बाबू को भी अहम भूमिका दी गई है। इसके साथ ही निर्देशक मिष्किन इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाते नजर आएंगे।

--आईएएनएस

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