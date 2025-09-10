'परम सुंदरी' की शूटिंग में संजय कपूर को आई 'सिर्फ तुम' की याद

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता संजय कपूर ने फिल्म 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ कपूर के पिता का किरदार निभाया है, और इस फिल्म की शूटिंग केरल की खूबसूरत वादियों में हुई, जिसने संजय के लिए पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया। दरअसल, उनकी सुपरहिट फिल्म 'सिर्फ तुम' की शूटिंग भी केरल में हुई थी, और अब 'परम सुंदरी' की शूटिंग के दौरान संजय को वही पुराने पल फिर से जीने का मौका मिला।

संजय ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए फिल्म 'सिर्फ तुम' की को-स्टार अभिनेत्री प्रिया गिल के साथ स्केच तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'सिर्फ तुम' मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्म और गाना रहा है। केरल में 'परम सुंदरी' की शूटिंग के दौरान वो पल दोबारा जी लिए।

बता दें फिल्म 'सिर्फ तुम' 11 जून 1999 को रिलीज हुई थी। इसमें संजय कपूर और प्रिया गिल के अलावा, अभिनेत्री सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोहनीश बहल ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं।

अगाथियान के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा को नदीम-श्रवण ने संगीत देकर यादगार बना दिया। इसके गाने आज के समय में भी सुने जाते हैं। यह फिल्म 1996 की तमिल फिल्म 'काधल कोट्टई' का रीमेक थी, जिसमें अजित कुमार और देवयानी मुख्य भूमिका में थे।

'सिर्फ तुम' दीपक और आरती की प्रेम कहानी है, जो एक-दूसरे से मिले बिना लेटर के जरिए एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता संजय कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' हाल ही में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर तुषार जलोटा हैं।

फिल्म की कहानी परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और सुंदरी (जाह्नवी) के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन की भूमिका में हैं, जबकि जान्हवी कपूर केरल की एक कलाकार का किरदार निभा रही हैं। दो अलग-अलग दुनिया से आए ये किरदार कैसे एक-दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच की खट्टी-मीठी केमिस्ट्री कैसे एक प्यारी सी प्रेम कहानी बनती है, इसी पर फिल्म की कहानी आधारित है।

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी मुख्य भूमिका में हैं। वहीं, संजय कपूर, मनजोत सिंह और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं।

