प्रेम परिजा की एक्शन थ्रिलर 'राम राज्य : द कटक सागा' का फर्स्ट लुक आउट

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। ‘कमांडो-2’ स्टार प्रेम परिजा की एक्शन थ्रिलर 'राम राज्य: द कटक सागा' का फर्स्ट लुक आ गया है। यह 2023 की ब्लॉकबस्टर उड़िया फिल्म 'कटक शेष रू आरंभ' का सीक्वल है।

इसमें प्रेम परिजा लीड रोल निभाते दिखाई देंगे। 'राम राज्य : द कटक सागा' का टीजर बुधवार को जारी किया गया। टीजर में प्रेम परिजा दुश्मनों पर गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। उनके एक हाथ में बुक और एक हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है। इस फिल्म को हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर सुधांशु मोहन साहू हैं।

फिल्म को कुमार प्रीतम साहू ने लिखा और प्रोड्यूस किया है। मूवी की रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। मूवी में प्रेम परिजा के साथ कनिका मान, पूनम मिश्रा, अभिषेक पांडा और रोहित रॉय जैसे सितारे भी हैं।

फिल्म के एक्शन सीन फेमस एक्शन डायरेक्टर दहिया ने डायरेक्ट किए हैं। उन्होंने ही ‘साहो’ और ‘देवा’ जैसी फिल्मों के एक्शन सीन को डायरेक्ट किया था।

फिल्म के बारे में बात करते हुए प्रेम परिजा ने कहा, “राम राज्य" एक अनोखी एक्शन थ्रिलर है। इसकी प्रस्तुति और कैमरा वर्क इसे अन्य उड़िया फिल्मों से अलग बनाती है। हमें खुशी है कि यह फिल्म हिंदी दर्शकों तक भी पहुंच रही है। टीजर को मिल रहा प्यार जबरदस्त है।”

‘राम राज्य’ के निर्माता कुमार प्रीतम साहू ने कहा, "पहले भाग के लिए दर्शकों के प्यार ने हमें दोगुने पैमाने और दोगुने एक्शन के साथ इस सीक्वल को बनाने के लिए प्रेरित किया। राम राज्य के साथ, हम उड़िया सिनेमा को हिंदी भाषी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। पहली झलक को मिली सराहना ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और हमें विश्वास है कि दर्शक सिनेमाघरों में इस फिल्म का और भी अधिक आनंद लेंगे।"

फिल्म को कोलकाता और ओडिशा के शानदार लोकेशन पर फिल्माया गया है। यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली है। हालांकि, अभी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम