Param Sundari Trailer: परम सुंदरी का ट्रेलर आउट, दिल्ली के मुंडे को हुआ केरल की लड़की से प्यार, दिखा ड्रामा और सियापा

मुंबई: सिने प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। मंगलवार को कॉमेडी-ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' के टीजर के बाद अब रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘परम सुंदरी’ का ट्रेलर भी जारी हो चुका है। जिसमें परम का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा बताते हैं कि उन्हें सुंदरी से सच्चा प्रेम हुआ। सुंदरी की भूमिका में जान्हवी कपूर हैं।

मैडॉक फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “दिल्ली का मुंडा परम, सुंदरी के शहर में पंजाबियों का स्वैग और सियापा लेकर आ रहा है! साल की सबसे बड़ी प्रेम कहानी 'परमसुंदरी' आ रही है। तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म का निर्माण दिनेश विजन ने किया है। यह फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

‘परम सुंदरी’ एक रोमांटिक-कॉमेडी क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरी है, जो उत्तर भारतीय और साउथ इंडियन लड़की के बीच की प्रेम कहानी पर केंद्रित है। फिल्म की शूटिंग केरल में हुई है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा (परम) और जान्हवी कपूर (सुंदरी) मुख्य भूमिकाओं में हैं। ट्रेलर में दिल्ली के एक चुलबुले लड़के और केरल की एक खूबसूरत लड़की की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। यह कहानी सांस्कृतिक अंतर को कॉमेडी और ड्रामा के साथ पेश करती है। केरल के खूबसूरत बैकवाटर्स, बारिश से भीगी सड़कें और प्राचीन चर्चों की पृष्ठभूमि में फिल्माई गई यह कहानी इसी साल दर्शकों के सामने आएगी।

2 मिनट 40 सेकंड के ट्रेलर में सिद्धार्थ और जान्हवी की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है। सिद्धार्थ का पंजाबी स्टाइल और जान्हवी का दक्षिण भारतीय लुक कहानी में आकर्षण को जोड़ता है।

ट्रेलर की शुरुआत एक चर्च में होती है, जहां सिद्धार्थ और जान्हवी प्रेम में डूबे नजर आते हैं। प्रेम बताता है कि दुनिया में लगभग 810 करोड़ लोग हैं, लेकिन जिस एक व्यक्ति से प्रेम होता है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। यही नहीं, वे दक्षिण भारत की संस्कृति को अपनाते भी नजर आते हैं।

फिल्म के कई गाने पहले ही जारी हो चुके हैं। इसमें ‘परदेसिया’ और ‘भीगी साड़ी’ का नाम शामिल है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर के साथ ही फिल्म में संजय कपूर और मंजोत सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।