Param Sundari Box Office: 'परम सुंदरी' की कमाई में थोड़ा उछाल, जानें बॉक्स ऑफिस पर कितना हुआ कलेक्शन

मुंबई: सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर जितनी चर्चा फैंस के बीच पहले देखने को मिली थी, उतनी गूंज अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिख रही। फिल्म ने रिलीज के शुरुआती दिनों में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन अब इसकी कमाई में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

पांचवें दिन के आंकड़ों से लगता है कि फिल्म धीरे-धीरे अपनी पकड़ बना रही है, लेकिन रास्ता अभी लंबा है।

वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, करीब 45 करोड़ रुपए के बजट में बनीं फिल्म 'परम सुंदरी' ने पांचवें दिन यानी मंगलवार को 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह कुल मिलाकर अब तक फिल्म ने 34.25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है।

फिल्म ने शुक्रवार को 7.25 करोड़, शनिवार को 9.25 करोड़, रविवार को 10.25 करोड़, और सोमवार को 3.25 करोड़ रुपए कमाए थे।

फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बिजनेसमैन परम की भूमिका निभाई है। वहीं, जान्हवी कपूर सुंदरी नाम की लड़की के किरदार में हैं। इसके अलावा, इसमें संजय कपूर भी हैं, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता की भूमिका में हैं।

'परम सुंदरी' की कहानी परम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक डेटिंग ऐप में निवेश करता है। उसके पिता उसे एक महीने का वक्त देते हैं, जिसमें उसे यह साबित करना होता है कि यह ऐप वाकई कारगर है।

इसी दौरान ऐप परम को उसकी सोलमेट से मिलाने के लिए केरल भेजता है, जहां उसकी मुलाकात सुंदरी से होती है। सुंदरी एक परंपराओं से जुड़ी और आत्मनिर्भर लड़की है, जिसे तकनीक और सोशल मीडिया पर कोई भरोसा नहीं है।

दोनों की दुनिया एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों को कब एक-दूसरे से प्यार हो जाता है, पता ही नहीं चलता।

इस सबके बीच एक ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि सुंदरी की शादी पहले से तय हो गई है, ऐसे में इस लव स्टोरी का अंजाम क्या होगा, यह फिल्म देखने पर ही पता चलेगा।