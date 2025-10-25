प्रकृति की गोद में अनुपम खेर को आई बचपन की याद, सेल्फ-हीलिंग पर की बात

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता अनुपम खेर कई मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वे एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के कारण चर्चा में हैं।

उनका मॉर्निंग रूटीन ऐसा है कि वे फैंस के साथ कोई मोटिवेशनल कोट या वीडियो को जरूर शेयर करते हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रकृति की गोद में जाकर वीडियो शूट किया है और खुद को हील करने का नेचुरल तरीका भी बताया है।

अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मनमोहक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह किसी जंगल के बीचों-बीच खड़े दिख रहे हैं। वीडियो में वह एक छोटे झरने और सुनहरी-लाल पत्तियों से ढकी एक शांत पगडंडी का खूबसूरत नजारादिखा रहे हैं।

यह दृश्य किसी शानदार फ़िल्म के सेट जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड की है, जहां अभिनेता इन दिनों छुट्टियां बिताने गए हुए हैं। उनका यह वीडियो प्रशंसकों को प्रकृति से जुड़ने और स्वयं को तरोताजा करने का संदेश दे रहा है।

अनुपम ने वीडियो में प्रकृति और सेल्फ-हीलिंग को जोड़ा है और उनका मानना है कि प्रकृति में हर उपचार की शक्ति है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कभी-कभी खुद को जानना ही ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। यह तभी हो सकता है जब आप खुद को अंदर से पहचानें। प्रकृति में ही उपचार करने की शक्ति है, भले ही आपको लगे कि आपको उपचार की जरूरत नहीं है।"

अनुपम खेर ने ये भी बताया कि जब भी वे प्रकृति के बीच आते हैं तो उन्हें बचपन की याद आ जाती है। बता दें कि एक्टर का परिवार मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है और उनका बचपन कश्मीर और शिमला दोनों जगहों पर बीता है। ऐसे में जाहिर है कि प्रकृति उन्हें उनके पुराने और अच्छे दिनों में वापस ले आती है। फिलहाल अनुपम खेर स्विट्जरलैंड की प्रकृति या कभी बर्फबारी के बीच अपना समय बिता रहे हैं और उसकी सारी अपडेट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं।

इससे पहले अनुपम खेर ने महेश भट्ट और नसीरुद्दीन शाह के साथ अपने मतभेदों पर खुलकर बात की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो महेश भट्ट के साथ अब राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो उनसे नाराज थे। अनुपम ने बताया कि "मैं इंतजार कर रहा था कि कब बस कुछ ठीक होगा," हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अब पहले से दोनों के रिश्ते बेहतर हो चुके हैं क्योंकि महेश भट्ट ऐसे इंसान हैं जो अपनी आलोचना सहने की हिम्मत रखते हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एएस