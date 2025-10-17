प्रांजल दहिया का नया गाना ‘कम्पीटिशन’ रिलीज

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। हरियाणा की मशहूर अदाकारा प्रांजल दहिया अक्सर अपने गानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। शुक्रवार को उनका नया गाना 'कम्पीटिशन' रिलीज हुआ है।

यह गाना शुक्रवार को फॉल्क स्टेशन हरियाणवी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। गाने में प्रांजल का शानदार डांस और अनोखा अंदाज दर्शकों को खूब भा रहा है। गाना सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और फैंस इसे जमकर पसंद कर रहे हैं।

गाने के रिलीज की जानकारी देते हुए अभिनेत्री ने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि गाना रिलीज हो गया है।

'कम्पीटिशन' गाने में मासूम शर्मा और मनीषा शर्मा की जोड़ी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। गीत के बोल राकेश मरजेया ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत अमन जाजी ने तैयार किया है। गाने का वीडियो स्टेट-स्तरीय डांस प्रतियोगिता की थीम पर आधारित है, जिसमें प्रांजल दहिया अपने जोरदार डांस मूव्स से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। वीडियो में हरियाणवी संस्कृति और ऊर्जा का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है।

फैंस इस गाने पर झूमने को तैयार हैं और सोशल मीडिया पर इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

प्रांजल दहिया ने '52 गज का दामन' और 'मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी' जैसे सुपरहिट गानों से रातोंरात शोहरत हासिल की। आज वह करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बना दिया। अब प्रांजल न केवल एक अभिनेत्री हैं, बल्कि वह एक सफल प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। उनके गानों को यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिलते हैं।

प्रांजल का यह नया गाना ‘कम्पीटिशन’ भी उनके फैंस के लिए एक खास तोहफा है। गाने की बीट्स और प्रांजल का अनोखा अंदाज इसे और भी खास बनाते हैं।

