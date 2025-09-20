प्राजक्ता कोली ने शेयर की लेटेस्ट तस्वीरें, ब्लैक क्रॉप टॉप में ढाया कहर

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर इंफ्लूएंसर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस के बीच सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बीच उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की।

अभिनेत्री की लेटेस्ट इंस्टाग्राम तस्वीरें उनके फैशन सेंस को शानदार तरीके से दिखा रही हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने काले रंग की आउटफिट पहनी है, जिसमें एक क्रॉप टॉप और मैचिंग पैंट शामिल हैं। यह क्रॉप टॉप उनकी कर्वी फिगर को हाइलाइट कर रहा है और ट्राउजर का स्लिम फिट उनकी हाइट को और भी आकर्षक बना रहा है। उन्होंने अपने लुक को मिनिमल मेकअप और सनग्लासेस के साथ पूरा किया, जो उनकी नेचुरल चमक को और बढ़ा रहा है।

प्राजक्ता ने तस्वीर पोस्ट करके कैप्शन दिया, "हेलो?"

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री ने रोमांटिक ड्रामा सीरीज 'मिसमैच्ड' से अभिनय की शुरुआत की थी, जिसके बाद वह फिल्म 'जुग जुग जियो' में भी नजर आईं थीं। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों के बीच अच्छी पहचान बनाई थी।

उनकी हालिया रिलीज सीरीज 'अंधेरा' थी, जिसके 8 एपिसोड थे। इस सीरीज में प्राजक्ता के साथ सुरवीन चावला, प्रिया बापट और करणवीर मल्होत्रा के साथ वत्सल सेठ, परवीन डबास और प्रणय पचौरी भी अहम किरदारों में थे। इसकी कहानी गौरव देसाई, राघव दर, चिंतन सरडा और करण अंशुमान ने मिलकर लिखी है। वहीं, इसका निर्देशन राघव दर ने किया है।

'अंधेरा' मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें इंस्पेक्टर कल्पना कदम और मेडिकल स्टूडेंट जय की कहानी दिखाई गई है, जो एक लापता व्यक्ति के केस में उलझ जाते हैं। यह केस उन्हें शहर में छिपी एक भयावह शक्ति की ओर ले जाता है। यह सीरीज "क्या होगा अगर अंधेरा जीवित हो जाए?" जैसे काल्पनिक सवाल की खोज करती है।

एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राघव दार द्वारा निर्देशित यह सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस