प्रेग्नेंसी ब्रेक के बाद छोटे पर्दे पर लौटीं स्वरा भास्कर, बोलीं-कम उम्मीदों के साथ पहुंची थी शो पर

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री स्वरा भास्कर हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का परचम लहरा चुकी हैं। प्रेग्नेंसी के बाद वे कलर्स के शो 'पति-पत्नी और पंगा' में नजर आ रही थीं। शो में अभिनेत्री पति फहाद अहमद के संग नजर आई थीं, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया था।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर शो के कंटेस्टेंट के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने कैशम में लिखा, "धमाल विद 'पति पत्नी और पंगा' एक ऐसा शो था जिसे मैंने अपनी प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के लगभग 2.5 साल बाद किया। सच कहूं तो मैंने ये शो इसलिए भी किया क्योंकि इसकी शूटिंग का समय मेरे लिए मैनेज करना आसान था और मुझे लगा कि काम पर वापस लौटने का यह आसान कदम होगा।"

अभिनेत्री ने बताया कि वे शो में बिना किसी उम्मीद के गई थीं। उन्होंने लिखा, "सच कहूं, तो मुझे इस शो से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। साथ ही,मुझे बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी। शायद मैं थोड़ी नकारात्मक सोच के साथ पहुंची थीं।"

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "पति पत्नी और पंगा' मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है और मानो ये मेरे लिए ये एक आशीर्वाद की तरह बन गया है। मुझे शो में नए दोस्त, हंसी-मजाक, प्यार और दर्शकों से दोबारा जुड़ाव और अपने पति के साथ नॉन पेरेंटिंग समय बिताने का मौका मिला था और हां, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने अपनी परफॉर्मर वाली फीलिंग दोबारा पाई और कैमरे के सामने खड़े होने की खुशी फिर से महसूस की। धन्यवाद।"

शो 2 अगस्त से शुरू हुआ था और इसका फिनाले 16 नवंबर को हुआ है, जिसमें 'पति-पत्नी और पंगा' की ट्रॉफी रुबीना और अभिनव ने अपने नाम की। अब इस शो को 'लाफ्टर शेफ सीजन-3' रिप्लेस कर रहा है।

शो में गुरमीत चौधरी, देबिना बनर्जी, हिना खान, रॉकी जायसवाल, ममता लहरी, सुदेश लहरी, स्वरा भास्कर, फहाद अहमद, रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए थे और सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारुकी ने इसकी मेजबानी की थी।

--आईएएनएस

