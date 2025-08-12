मनोरंजन

Parag Tyagi Wedding Anniversary: शादी की वर्षगांठ पर पराग त्यागी ने दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला को किया याद, बोले 'आखिरी सांस तक करता रहूंगा प्यार'

पराग त्यागी ने शादी की सालगिरह पर शेफाली जरीवाला को भावुक शब्दों में याद किया
Aug 12, 2025, 12:19 PM
शादी की वर्षगांठ पर पराग त्यागी ने दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला को किया याद, बोले 'आखिरी सांस तक करता रहूंगा प्यार'

मुंबई: मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 27 जून को निधन हो गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनके जाने के बाद एक्ट्रेस के पति पराग त्यागी भले ही अकेले हो गए हों, लेकिन एक्ट्रेस के लिए उनके दिल में प्यार कम नहीं हुआ है। शादी की सालगिरह पर उन्होंने शेफाली को याद किया।

पराग और शेफाली 12 अगस्त के ही दिन मिले थे और इसी दिन उन्होंने शादी की थी। इस दिन को याद करते हुए पराग ने एक स्पेशल नोट और वीडियो अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली के लिए शेयर किया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक्टर ने लिखा, "मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी परी, जब मैंने तुम्हें 15 साल पहले पहली बार देखा था, तो मुझे पता था कि तुम अकेली हो, और 11 साल पहले तुमने उसी दिन मुझसे शादी करने का फैसला किया था जिस दिन हम मिले थे। मेरे जीवन में आने और मुझे बिना शर्त प्यार देने के लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, जिसका मैं शायद हकदार नहीं था। तुमने मेरे जीवन को इतना सुंदर और रंगीन बना दिया, मुझे खुलकर जीना सिखाया, और अब मैं अपने उन बिंदास पलों को संजोकर रख रहा हूं। परी, आखिरी सांस तक और उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। 12 अगस्त 2010 से अनंत काल तक। हमेशा साथ।"

पराग त्यागी सोशल मीडिया के जरिए अपनी पत्नी को याद करते रहते हैं। यहां वो उनके साथ बिताए खास पलों की यादों को वीडियो और फोटो के रूप में शेयर करते रहते हैं। इससे पहले पराग त्यागी ने उनकी मां को भी जन्मदिन की बधाई देते हुए शेफाली और उनकी तस्वीरें शेयर की थीं।

रक्षाबंधन पर पराग ने अपनी हाउस हेल्प को राखी बांधी थी। उनकी दिवंगत पत्नी शेफाली ने इस परंपरा को शुरू किया था। इसे कायम रखते हुए पराग ने घरेलू सहायक और पालतू कुत्ते सिम्बा को राखी बांधी। उन्होंने बताया कि हालांकि शेफाली अब उनके साथ नहीं हैं, फिर भी वे इस परंपरा को कायम रखेंगे।

 

