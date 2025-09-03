मनोरंजन

Shefali Jariwala Tribute: शेफाली जरीवाला के अधूरे सपनों को पूरा करना ही मेरा मकसद है: पराग त्यागी

पराग त्यागी ने शेफाली जरीवाला को समर्पित चैनल लॉन्च किया
शेफाली जरीवाला के अधूरे सपनों को पूरा करना ही मेरा मकसद है: पराग त्यागी

मुंबई: मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 27 जून को निधन हो गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनके जाने के बाद एक्ट्रेस के पति पराग त्यागी भले ही अकेले हो गए हों, लेकिन एक्ट्रेस के लिए उनके दिल में प्यार कम नहीं हुआ है।

उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपने जीवन का मकसद बताया है। खास बात यह है कि उनके जीवन का लक्ष्य उनकी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला से जुड़ा है।

दरअसल, पराग त्यागी अब एक नया यूट्यूब चैनल लेकर आ रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला और उनके फाउंडेशन को समर्पित किया है। इस बात की घोषणा उन्होंने इंस्टाग्राम पर की है। इसके जरिए वे शेफाली के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे, और अब यही उनके जीवन का मकसद बन गया है।

इस पोस्ट में पराग त्यागी ने लिखा कि बहुत जल्द यूट्यूब पर परी का चैनल आ रहा है। मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब उन्हें और उनके फाउंडेशन को समर्पित है। इनसे मिलने वाला कोई भी विज्ञापन और पैसा मेरी परी के फाउंडेशन को जाएगा। हम आपके प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत हैं। बस हमें प्यार करते रहिए ताकि हम मिलकर उसका सपना पूरा कर सकें। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार।

पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें वो परी यानी शेफाली की इच्छाओं के बारे में बात करते दिख रहे हैं। पराग त्यागी ने इसमें बताया है कि वो एक-एक कर शेफाली के सारे सपनों को पूरा करेंगे।

पराग ने बताया कि परी का हर सपना पूरा करना अब उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। अंत में उन्होंने यह प्यारा वीडियो बनाने के लिए हर्ष को धन्यवाद दिया।

शेफाली जरीवाला को 2002 के मशहूर गाने 'कांटा लगा' के लिए जाना जाता है। जब उनका निधन हुआ तो वो 42 साल की थीं। शेफाली के जाने के बाद भी पराग त्यागी के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अभिनेत्री की याद में उनकी तस्वीर वाला टैटू बनवाया था।

 

