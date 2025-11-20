'परफेक्ट फैमिली' में हर परिवार देखेगा अपनी झलक : पंकज त्रिपाठी

मुंबई, 19 नवंबर (आईएएनएस)। आज डिजिटल दौर में कंटेंट के तरीकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। दर्शक अब सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म या टीवी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे खुद अपनी पसंद की कहानियां ऑनलाइन ढूंढते हैं। इसी बदलते समय और दर्शकों की नई आदतों को देखते हुए पंकज त्रिपाठी अब एक नए सफर पर निकल रहे हैं।

अभिनय की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद वह अब बतौर निर्माता दर्शकों के सामने आ रहे हैं। वह अपनी पहली सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' लेकर आ रहे हैं।

'परफेक्ट फैमिली' आठ-एपिसोड वाली सीरीज है, जिसे जार पिक्चर्स के अजय राय और मोहित छाबड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसमें भावनाएं और हास्य, दोनों का मिश्रण है। खास बात यह है कि यह शो यूट्यूब पर एक स्ट्रक्चर्ड पे मॉडल में रिलीज होने वाला है, यानी दर्शक इसे एक तय फीस देकर देख सकेंगे।

सीरीज को लेकर पंकज त्रिपाठी ने कहा, '''परफेक्ट फैमिली' मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे इसकी कहानी शुरू में ही पसंद आ गई थी। यह विषय डिजिटल दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। आज लोग सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने हिसाब से कंटेंट चुनते हैं। यूट्यूब अब सिर्फ छोटे वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं रहा। अब यह बड़ा और प्रीमियम कंटेंट दिखाने की क्षमता भी रखता है।''

'परफेक्ट फैमिली' शो की कहानी एक ऐसे परिवार पर आधारित है, जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं कि वह फैमिली थेरेपी ले। उनकी छोटी बेटी से जुड़ी एक घटना कहानी की शुरुआत बनती है और फिर थेरेपी के दौरान होने वाली मजेदार, अजीब और भावनात्मक घटनाएं सीरीज का मुख्य हिस्सा बनती हैं। इस कहानी को निर्देशक सचिन पाठक ने बहुत संवेदनशीलता और संतुलन के साथ पेश किया है।

पंकज ने उम्मीद जताई कि हर परिवार इस शो में अपनी कुछ न कुछ झलक पाएगा।

सीरीज में गुलशन देवैया, नेहा धूपिया, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, गिरिजा ओक समेत कई प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं।

'परफेक्ट फैमिली' का प्रीमियर 27 नवंबर को जार सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर होगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम