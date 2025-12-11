'परफेक्ट फैमिली' के दूसरे सीजन की घोषणा, पंकज त्रिपाठी बोले- 'दर्शकों की प्रतिक्रिया ने किया प्रेरित'

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। वेब सीरीज का क्रेज दर्शकों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्शक ऐसे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं जो मनोरंजन के साथ ही सामाजिक मुद्दों पर भी रोशनी डालते हैं। इसी कड़ी में पंकज त्रिपाठी की नई प्रोडक्शन डेब्यू वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' ने पहले ही सीजन में खूब वाहवाही बटोरी।

यह शो अपने कॉमिक अंदाज और संवेदनशील विषय के कारण दर्शकों के बीच चर्चा में रहा। अब पंकज त्रिपाठी ने इस शो के दूसरे सीजन की घोषणा कर दी है।

पंकज ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि दर्शकों से मिल रही प्रतिक्रिया सच में दिल को छू लेने वाली है। उन्होंने कहा, ''यह मेरा पहला प्रोडक्शन है। यह देखकर बेहद खुशी होती है कि दर्शक कहानी और इसके मैसेज को पसंद कर रहे हैं। मैं इसके अगले सीजन को लाने के पक्ष में हूं। दर्शकों के लिए इसे और भी असरदार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।''

उन्होंने कहा, ''दर्शकों का प्यार और उत्साह सीजन 2 की योजना बनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। पहले सीजन को लेकर जो प्रतिक्रिया मिल रही है, उसने टीम को प्रेरित किया कि वे कुछ नया और रोचक प्रस्तुत करें। इस बारे में ज्यादा कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रोडक्शन टीम अगले कदम के लिए तैयारी में लगी हुई है।''

'परफेक्ट फैमिली' का निर्देशन सचिन पाठक ने किया। इसकी कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो बिल्कुल भी 'परफेक्ट' नहीं है और अपनी छोटी बेटी से जुड़ी एक घटना के बाद फैमिली थेरेपी लेती है। शो का मजेदार पहलू यह है कि थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य पर आम तौर पर जो भ्रांतियां हैं, उन्हें कॉमिक अंदाज में दिखाया गया है। दर्शक इसे अपनी हास्यप्रियता और संवेदनशीलता के लिए पसंद कर रहे हैं।

पहले सीजन में गुलशन देवैया, नेहा धूपिया, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा और गिरिजा ओक जैसे कलाकार शामिल रहे। यह शो 27 नवंबर को जार सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम