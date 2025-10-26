मनोरंजन

प्रभास की फिल्म 'फौजी' के पोस्टर में दिखा संस्कृत का जादू, निर्देशक हनु राघवपुडी ने बताई वजह

Oct 26, 2025, 05:34 AM

हैदराबाद, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। साउथ इंडियन फिल्मों के अभिनेता प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' का पहला पोस्टर जारी हो गया है। इसमें संस्कृत में लिखे कुछ श्लोकों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के निर्देशक हनु राघवपुडी ने इसकी वजह बताई है।

फिल्ममेकर्स ने गुरुवार को प्रभास की आने वाली फिल्म का टाइटल 'फौजी' घोषित किया। फिल्म के शीर्षक की घोषणा करते समय, निर्माताओं ने संस्कृत श्लोकों का भी इस्तेमाल किया था। श्लोकों के इस्तेमाल की वजह बताते हुए निर्देशक हनु राघवपुडी ने कहा, "हमने जानबूझकर संस्कृत के श्लोकों का इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमारी इस योद्धा की कहानी में गंभीरता और अर्थ भर देते हैं। हालांकि, यह कोई पौराणिक फिल्म नहीं है। हमने केवल भगवद गीता से प्रेरणा ली है।"

उन्होंने आगे कहा, “फौजी' एक सशक्त देशभक्ति फिल्म है जो ब्रिटिश काल के दौरान मानवीय भावनाओं और सामाजिक-राजनीतिक तनावों को दिखाएगी, जिनमें से कई आज भी वैश्विक स्तर पर गूंजते हैं।”

हनु राघवपुडी 'सीता रामम' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह 'फौजी' को एक बड़े पैमाने पर सिनेमाई अनुभव के रूप में गढ़ रहे हैं जो इसके नायक के साहस और आंतरिक संघर्षों को उजागर करता है। प्रभास इस फिल्म में कर्तव्य, भावना और विचारधारा के बीच फंसे एक जटिल किरदार को निभाते दिखाई देंगे।

'फौजी' 1940 के दशक पर आधारित है। इसे पहले 'प्रभास हनु' फिल्म कहा जा रहा था। यह फिल्म अगले साल तक कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। इसमें अभिनेत्री इमानवी प्रभास के अपोजिट दिखाई देंगी।

प्रभास और इमानवी के अलावा इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, भानु चंद्र, और जयाप्रदा जैसे कलाकार भी हैं।

फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर ने दिया है। दिलचस्प बात यह है कि विशाल चंद्रशेखर ने ही निर्देशक की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सीता रामम' का संगीत दिया था, जिसमें दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में थे।

फिल्म की छायांकन सुदीप चटर्जी करेंगे और फिल्म के गीत कृष्ण कंठ ने लिखे हैं। शीतल शर्मा इस ऐतिहासिक फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। जल्द ही मेकर्स फिल्म से जुड़ी दूसरी डिटेल्स लोगों को बताएंगे, इसमें इसकी रिलीज डेट और बाकी कलाकारों के नाम शामिल हैं।

