Papon New Ghazal : शिक्षक दिवस पर पापोन ने शेयर किए अपने गुरुओं से मिले अनमोल सबक

पापोन ने माता-पिता को शिक्षक मानकर दी श्रद्धांजलि, जल्द रिलीज होगी नई गजल
Sep 05, 2025, 10:35 AM
मुंबई: मशहूर प्लेबैक सिंगर पापोन की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' के गानों को लोगों ने खूब प्यार दिया। अब वह अपने फैंस के लिए एक गजल लेकर आने वाले हैं। इस बीच शिक्षक दिवस पर पापोन ने अपने गुरुओं से मिले अनमोल सबक आईएएनएस के जरिए साझा किए।

'बुल्लेया,' 'जिएं क्यों', 'मोह मोह के धागे', 'तू जो मिला', जैसे गानों के लिए मशहूर गायक पापोन के लिए उनके माता-पिता ही जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। शिक्षक दिवस पर अपने माता-पिता की सीख और मार्गदर्शन को याद करते हुए उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा टीचर बताया है।

गायक पापोन (जिनका असली नाम अंगाराग महंत है) ने कहा कि उनका प्रभाव उनके द्वारा गाई हर गजल, लोकगीत और रोमांटिक गानों में गूंजता रहता है, वह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

पापोन ने आईएएनएस से कहा, "मेरे सबसे बड़े शिक्षक मेरे माता-पिता हैं। मेरे पिता खगेन महंत, जिन्हें पूरे असम में 'बिहू के राजा' के रूप में जाना जाता है, और मेरी मां अर्चना महंत, जिनकी आवाज में हमारी लोक परंपराओं की निष्ठा झलकती थी। बचपन से ही उनकी धुनें हमारे घर में गूंजती रहीं, सिर्फ सुरों में ही नहीं, बल्कि मेरी हर सांस में।

इस शिक्षक दिवस पर मैं उन्हें न केवल उस संगीत के लिए नमन करता हूं जो उन्होंने दुनिया को दिया, बल्कि उस ज्ञान के लिए भी जो उन्होंने मुझे दिया। मेरी हर प्रस्तुति, मेरा हर सुर, उनकी विरासत को समेटे हुए है। मैं उनकी सीख को अपने सीने से लगाए आगे बढ़ता हूं और यही उनका मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं आज यहां पहुंचा हूं।"

पापोन के पिता खगेन महंत को असम में 'बिहू के राजा' के रूप में आज भी याद किया जाता है। उनकी मां अर्चना भी एक मशहूर लोक गायिका थीं, जिनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। उनके परिवार के लिए संगीत सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका था।

पापोन बहुत जल्द एक गजल लेकर आ रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। एक इवेंट में गिटार के साथ गजल गाते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की थी। उनके इस एल्बम का फैंस को इंतजार है।

 

 

