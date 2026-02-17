Papon Inspirational Post : गायक पापोन ने पुरानी तस्वीर साझा कर याद किए अपने बेफिक्री के दिन

मनोरंजन

Feb 17, 2026, 10:43 PM
मुंबई: प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पापोन (अंगाराग महंत) आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। असम के रहने वाले इस कलाकार ने अपनी मधुर आवाज से लाखों दिल जीते हैं। गायक ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपने लंबे सफर को याद करते हुए एक पोस्ट किया।

उन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट की। ये उनके शुरुआती दिनों की एक पुरानी और दुर्लभ तस्वीर है। पापोन ने पोस्ट के जरिए अपने संघर्ष भरे शुरुआती दिनों को याद किया, जब वे सपनों के पीछे भाग रहे थे और आज वे सफलता की बुलंदियों पर हैं।

उन्होंने लिखा, "एक समय था, जब दुनिया आसमान से भी बड़ी लगती थी। हर रास्ता एक नया निमंत्रण था और हर दिन एक खाली पन्ने जैसा। तब हमें आने वाले कल से डर नहीं लगता था…हम उस पर भरोसा करते थे। दुनिया मुश्किल नहीं लगती थी। वह एक खेल के मैदान जैसी थी। उस उम्र की यह एक दुर्लभ तस्वीर मिली। मेरे पास ऐसी बहुत तस्वीरें नहीं हैं, इसलिए सोचा आपसे शेयर कर लूं।"

पापोन का यह पोस्ट काफी प्रेरणादायक है। कई यूजर्स उनके पोस्ट की तारीफ कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

पापोन ने असमिया लोक संगीत को मुख्यधारा में लाने में बड़ा योगदान दिया है। 'मोरा पिया', 'काहे रे', और 'बुलबुल' जैसे गाने उनके लोकप्रिय कामों में शामिल हैं। उन्होंने हिंदी, असमिया, बंगाली और अन्य भाषाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

पापोन (अंगाराग महंत) असम के एक प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता हैं। वे अपने फोक-फ्यूजन बैंड 'पापोन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी' के लिए प्रसिद्ध हैं। पापोन को संगीत विरासत में मिला है। उनके माता-पिता भी सिंगर हैं, और उनके पिता को 'किंग ऑफ बीहू' कहा जाता है।

पापोन ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई छोड़कर प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा था। उन्होंने 2004 में एल्बम 'जोनाकी राती' से करियर की शुरुआत की और 2012 में 'द स्टोरी सो फार' से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई।

--आईएएनएस

 

 

