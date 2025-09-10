मनोरंजन

'पनवाड़ी' गाने में खेसारी लाल यादव का देसी तड़का, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में छाया भोजपुरी स्वैग

Sep 10, 2025, 12:07 PM

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। धर्मा प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'पनवाड़ी' रिलीज हो चुका है। सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक चार्ट्स तक, हर जगह इस गाने की धूम मची हुई है। गाने में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा जैसे सितारों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है।

इस गाने की शुरुआत भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की देसी गायकी से होती है। इसके बाद गाने में मस्ती शुरू होती है। गाने की चंद लाइनें कुछ इस तरह हैं, ''पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठरी।''

एपीएस के संगीत निर्देशन में तैयार हुए इस गाने के लिरिक्स जयराज ने लिखे हैं। गाने में खेसारी लाल यादव के साथ मासूम शर्मा, देव नेगी, निकिता गांधी, अकासा सिंह और प्रीतम ने भी अपनी-अपनी गायकी का जलवा बिखेरा है। जहां खेसारी ने भोजपुरी का ठेठ रंग डाला, वहीं मासूम शर्मा ने हरियाणवी अंदाज से गाने को और शानदार बनाया।

गाने की कोरियोग्राफी की बात करें तो पीयूष भगत और शाजिया सामजी ने शॉट्स और मूव्स में स्टाइल का तड़का दिया है।

बता दें कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है और इसे करण जौहर, हिरू यश जौहर, आदर्श पूनावाला, अपूर्वा मेहता, और खुद शशांक खेतान ने प्रोड्यूस किया है। को-प्रोड्यूसर मारिके डिसूजा हैं। फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी शशांक खेतान ने ही लिखे हैं, जिनमें इशिता मोइत्रा ने सहयोग दिया है।

वरुण धवन के साथ शशांक खेतान की यह तीसरी फिल्म है। इसके पहले दोनों ने 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' में साथ काम किया था।

इस फिल्म में वरुण धवन और जान्हवी कपूर की जोड़ी नजर आएगी। इससे पहले दोनों ने साल 2023 में आई फिल्म 'बवाल' में साथ काम किया था। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/एएस

