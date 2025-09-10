पूनम ढिल्लों ने पोस्ट की गई तस्वीरों के जरिए दिखाया पद्मिनी और जैकी संग खास बॉन्ड

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने मंगलवार को फैंस से अपने खास दोस्तों, अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे और अभिनेता जैकी श्रॉफ को मिलवाया। अभिनेत्री का कहना है कि वे खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हैं कि उनके जीवन में इतने प्रेरणादायक और आध्यात्मिक लोग हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कई सारी तस्वीरों को जोड़कर बनाया वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे पद्मिनी कोल्हापुरे और जैकी श्रॉफ के साथ मस्ती भरे अंदाज में अलग-अलग पोज देते नजर आईं। वीडियो के बैकग्राउंड में अभिनेत्री ने 'तेरे जैसा यार कहां' गाना ऐड किया है। उन्होंने इसको कैप्शन दिया, "सालों की दोस्ती इतनी कीमती होती है... अटूट, आजमाई हुई और भरोसेमंद। मैं खुद को धन्य महसूस करती हूं कि मेरे पास इतने अच्छे लोग दोस्त के रूप में हैं। नजर न लगे।"

दिलचस्प बात यह है कि तीनों ने साथ में किसी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती इतनी पक्की है।

हालांकि, अभिनेत्री पद्मिनी के साथ जैकी ने साल 1985 में आई फिल्म 'आज का दौर' में काम किया है और पूनम के साथ 'तेरी मेहरबानियां' और 'शिवा का इंसाफ' में स्क्रीन साझा किया।

अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के करियर की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले 16 साल की उम्र में 1977 में मिस इंडिया यंग का खिताब जीता था। इसके बाद उन्हें फिल्ममेकर यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म 'त्रिशूल' में काम करने का ऑफर दिया। एक्ट्रेस ने डायरेक्टर के सामने शर्त रखी कि वो शूटिंग केवल स्कूल की छुट्टियों में ही करेंगी। फिल्म ‘त्रिशूल’ में पूनम को अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला।

अभिनेत्री पूनम ढिल्लों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। दरअसल, अभिनेत्री का नाम कई लोगों से जुड़ चुका है। हालांकि उनकी शादी 1988 में अशोक ठकारिया से हुई थी, लेकिन कुछ सालों बाद यह रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद पूनम ढिल्लों ने अपने दोनों बच्चों, बेटी पलोमा और बेटे अनमोल की परवरिश अकेले की। उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए बहुत मेहनत की। आज उनके दोनों बच्चे इंडस्ट्री में शानदार काम कर रहे हैं।

