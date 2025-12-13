मनोरंजन

पलक मुच्छल की वजह से धड़क रहे 3,966 दिल, सिंगर ने कहा, 'मेरा मकसद जिंदगी बचाना'

Dec 13, 2025, 05:18 AM

मुंबई, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल अपनी मीठी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करती हैं, लेकिन इसी के साथ समाज सेवा के जरिए नए आयाम हासिल कर रही हैं।

सिंगर हृदय रोगों से जूझ रहे बच्चों का मुफ्त इलाज कराती हैं। अब बच्चों की संख्या 3,966 हो गई है। बच्चों की सर्जरी की संख्या बढ़ने पर सिंगर ने अपनी भावनाओं को शब्दों में फैंस के साथ बयां किया है।

प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पलक ने सभी तारीफ और अवॉर्ड को दरकिनार करते हुए लोगों के सपोर्ट और प्यार को ही अपनी असली पूंजी बताया है।

सिंगर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "भारत सरकार द्वारा 'नेशनल चाइल्ड अवॉर्ड' मिलना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होना, या सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड की किताबों में मेरा एक चैप्टर शामिल किया जाना, यह सच में मेरे लिए सम्मान की बात है।"

उन्होंने आगे लिखा कि हाल के दिनों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम शामिल होने के बाद काफी कुछ सुनने और पढ़ने का मौका मिला। लोगों की जान बचाने का मेरा मिशन किसी 'रिकॉर्ड' की कैटेगरी में नहीं आता और न ही मैंने सर्जरी स्पॉन्सर करने के लिए किसी किताब में नाम लिखवाया है। मेरे मिशन का मकसद जिंदगी बचाना, मुस्कान लाना और प्यार फैलाना है। ये सब मेरे लिए किसी अवॉर्ड या खिताब से कहीं ज्यादा है। अब धड़कते दिलों की संख्या 3,966 हो गई है और ये प्यार, सपोर्ट और खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है।

बता दें कि पलक अपने भाई पलाश के साथ मिलकर 'पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन' चलाती हैं। यह फाउंडेशन दिल की बीमारी से पीड़ित छोटे और गरीब बच्चों का इलाज कराती है। पलक अपने लाइव शो से जितना भी पैसा कमाती हैं, वह सारा पैसा बच्चों की सर्जरी में लगता है।

पलक के पति और सिंगर मिथुन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि पलक लाइव शोज का सारा पैसा बच्चों की सर्जरी में लगा देती हैं और अगर पैसा कम पड़ता है तो अपने पर्सनल अकाउंट का भी इस्तेमाल करती हैं। बच्चों की दिल की सर्जरी कराने में सिंगर का साथ सलमान खान भी देते हैं। पलक ने खुद बताया था कि कई मौके पर अभिनेता सलमान खान ने उनकी मदद की है।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

