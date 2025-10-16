पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सलमान खान

मुंबई, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार सलमान खान उन कई हस्तियों में शामिल थे, जो दिग्गज अभिनेता पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पंकज धीर का बुधवार को 68 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया।

अभिनेता पंकज धीर का अंतिम संस्कार बुधवार को मुंबई के विले पार्ले (पश्चिम) के पवन हंस श्मशान घाट में हुआ, जहां फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे।

हाई सिक्योरिटी के बीच सलमान खान पंकज धीर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वह पंकज और उनके बेटे निकितिन धीर के साथ करीबी रिश्ता रखते हैं। इस दौरान सलमान खान ने भावुक निकितिन को सांत्वना दी और उन्हें गले लगाया।

सलमान खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में पंकज धीर के करीबी दोस्त फिरोज खान, शाहबाज खान और अन्य फिल्मी सितारों को देखा जा सकता है। सभी ने उनके बेटे को गले लगाकर सांत्वना दी।

धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए मशहूर पंकज धीर ने सलमान खान के साथ 'सनम बेवफा' और 'तुमको ना भूल पाएंगे' में काम किया था। दिवंगत अभिनेता के बेटे निकितिन धीर ने भी सलमान के साथ 'रेडी' और 'दबंग 2' जैसी फिल्मों में काम किया है।

पंकज धीर के निधन की खबर उनके सबसे करीबी दोस्त फिरोज खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके बाद से ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग श्रद्धांजलि देने लगे। फिरोज खान ने पंकज के साथ महाभारत सीरियल में काम किया था।

उन्होंने पंकज धीर को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, “एक सज्जन व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपकी बहुत याद आएगी, दोस्त पंकज धीर।”

पंकज धीर को टीवी धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका और 'चंद्रकांता', 'द ग्रेट मराठा', 'युग' तथा 'बढ़ो बहू' में उनकी अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 'सड़क', 'सोल्जर' और 'बादशाह' शामिल थीं। जहां 'महाभारत' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स ने बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी दर्ज कराई।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम