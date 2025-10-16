पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी ने बनारस में की फिल्म की शूटिंग, लिया चटपटे खाने का मजा

वाराणसी, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार पंकज त्रिपाठी 'मेट्रो इन दिनों' फिल्म से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्टर का रोल भले ही छोटा था, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने इतने सारे किरदारों के बीच भी छाप छोड़ दी है।

पंकज त्रिपाठी लगातार अपनी अपकमिंग फिल्मों और सीरीज की शूटिंग में बिजी हैं और अब उन्हें बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में देखा गया, जहां वे अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रवाना हो रहे थे।

पंकज त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "बनारस में शूटिंग करने आए थे और सब कुछ कुशल-मंगल हो गया।" उन्होंने बनारस वासियों को दीपावली और छठ की ढेर सारी बधाई भी दी और जल्द दोबारा बनारस लौटने का वादा किया। हालांकि पंकज किस फिल्म की शूटिंग के लिए बनारस आए थे, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया।

वहीं अभिनेता अभिषेक बनर्जी को भी बनारस में देखा गया, जहां वो भी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे और शूटिंग को खत्म कर वापस लौट रहे थे। उन्होंने बनारस को खास बताया और कहा कि उनका यहां से बहुत खास नाता है, जैसे ननिहाल होता है। एक्टर ने कहा, 'वो पहली बार बनारस नहीं आएं हैं, उन्होंने बहुत बार गंगा के घाटों पर शूटिंग की है और बनारस के लोगों के साथ मीठी बातें की हैं।'

काशी में आए बदलाव पर अभिषेक ने कहा कि पहले से काफी कुछ बदल चुका है, सड़कें पहले से चौड़ी हो गई हैं, और गंगा बहुत साफ हो गई है। अभिषेक ने बताया कि बनारस आकर उन्होंने यहां की चाय और टमाटर कचौड़ी का लुफ्त लिया और बनारस के लोगों का बात करने का तरीका उन्हें सबसे अनोखा लगता है और वो उन्हें अपने कैरेक्टर में उतारने की कोशिश भी करते हैं। बता दें कि बनारस में सबसे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग होती है। बॉलीवुड का लगभग हर अभिनेता बनारस में शूटिंग जरूर करता है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को आखिरी बार 'मेट्रो इन दिनों', 'क्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर', 'मैं अटल हूं', और 'स्त्री 2' में देखा गया था, जबकि अब एक्टर 'मिर्जापुर: द फिल्म' में दिखने वाले हैं, जो साल 2026 में रिलीज होगी। इस सीरीज को प्राइम वीडियो पर ओटीटी प्रीमियर के बाद रिलीज किया जाएगा। फिल्म में एक बार फिर पंकज त्रिपाठी 'कालीन भैया' के अवतार में दिखेंगे। फिल्म में अली फ़ज़ल, जितेंद्र कुमार और दिव्येंदु शर्मा भी होंगे। इसका निर्देशन गुरमीत सिंह करेंगे।

