पिंक टॉप में राशि खन्ना का स्टाइलिश लुक, मिरर सेल्फी में दिखा खूबसूरत अंदाज

Sep 03, 2025, 04:04 PM

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री राशि खन्ना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। बुधवार को उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर मिरर सेल्फी लेते हुए तस्वीरें साझा की, जिसमें वह वैनिटी वैन में बैठकर मेकअप करवाती नजर आ रही हैं। उन्होंने गुलाबी रंग का स्टाइलिश टॉप पहना हुआ है, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है। तस्वीरों में उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। इन तस्वीरों के साथ राशि ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, "हर अच्छी तस्वीर के पीछे होती है उलझन, ढेर सारी चाय और बिल्कुल भी सब्र नहीं।"

राशि का यह वीडियो प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है और वो उनके कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "आखिरी स्लाइड वाली स्माइल मेरे मन से निकल रही है," दूसरे यूजर ने लिखा, "आप बहुत प्यारी लग रही हैं," और एक और अन्य यूजर ने लिखा, "हर परफेक्ट फोटो के पीछे थोड़ी झंझट और ढेर सारी कॉफी होती है! लेकिन फाइनल फोटो जब मिलती है, तो सारी मेहनत सफल लगती है।"

राशि एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह स्ट्रेचिंग और कुछ योगासन करती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "जो लोग मेरी तरह ज्यादा समय हवाई जहाज में, डेस्क पर, या ट्रैफिक में बिताते हैं, उनके लिए मेरी पसंदीदा स्ट्रेचिंग शेयर कर रही हूं। इन्हें आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं! जरूर ट्राई करें।"

अभिनेत्री का यह वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे 'बेस्ट मोटिवेशन' और 'राशि क्वीन' जैसे शब्दों से राशि की सराहना कर रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री होने के साथ-साथ राशि एक उम्दा गायिका भी हैं। वह तेलुगू भाषा में प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो राशि जल्द ही निर्देशक हरीश शंकर की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण के साथ नजर आएंगी। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

