पिंक ड्रेस में मोनालिसा का 'आवन-जावन' डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट

Aug 26, 2025, 06:26 AM

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री मोनालिसा अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं। उनकी हर नई तस्वीर या वीडियो में उनका अलग लुक नजर आता है, जो कि उनके प्रशंसकों का ध्यान तुरंत खींचता है। इस बार अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनका अलग लुक नजर आ रहा है।

वीडियो में अभिनेत्री फिल्म 'वॉर-2' के लेटेस्ट गाने आवन-जावन में शानदार डांस मूव्स करती नजर आ रही हैं। वीडियो में अभिनेत्री पिंक कलर का स्कर्ट-टॉप पहने हुए हैं। खुले बाल और बालों में पिंक कलर का हेयरबैंड उनके लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा है। अभिनेत्री का यह अंदाज फैंस को और दीवाना बना रहा है।

मोनालिसा ने वीडियो के साथ कैप्शन में सिर्फ एक पिंक हार्ट इमोजी शेयर किया है, जो उनकी इस ड्रेस और मूड को खूबसूरती से बयां करता है। उनकी इन तस्वीरों को लाखों लोगों ने लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में फैंस ने 'ब्यूटीफुल' और 'गॉर्जियस' जैसे शब्दों से उन्हें सराहा है।

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "टाइमलेस ब्यूटी," दूसरे यूजर ने लिखा, "पिंकी-पिंकी," एक और अन्य यूजर ने लिखा, "मैम, आप बहुत क्यूट हैं," वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैम, आपका डांस बहुत अच्छा लग रहा है।"

बात करें फिल्म 'वॉर-2' के लेटेस्ट गाने 'आवन-जावन' की तो इसे 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन' के हिट गाने 'केसरिया' की टीम ने अपने सुरों से सजाया है। आवाज निकिता गांधी और अरिजीत सिंह की है, वहीं संगीत प्रीतम का है और गीतकार अभिजीत भट्टाचार्य हैं। यह एक रोमांटिक गाना है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है।

बता दें, मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में 'रणभूमि', 'हम हैं खलनायक', 'जाड़े में बलमा प्यारा लगे', 'नथुनिया पे गोली मारे', 'देवरा बड़ा सतावेला', 'पॉकेट गैंगस्टर्स', और 'पवन राजा' जैसी कई फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के अलावा , वह 'लाल बनारसी', 'बेकाबू', 'नमक इश्क का', और 'माता की महिमा' समेत कई टीवी शो में भी दिखाई दीं। उन्होंने डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 8' में भी हिस्सा लिया था।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

