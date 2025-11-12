पॉजिटिव किरदारों से बाहर निकलना चाहते हैं राजेश तैलंग, बोले- 'ऐसे रोल निभाते-निभाते बोर हो गया हूं'

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता राजेश तैलंग इन दिनों वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के तीसरे सीजन की रिलीज की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि अब वह अपने करियर में ऐसे किरदार निभाना चाहते हैं, जो उनकी अब तक की साफ-सुथरी और अच्छे इंसान वाली छवि से अलग हों।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान राजेश तैलंग ने बताया कि वे अब ऐसे किरदार करना चाहते हैं जो थोड़े हटकर हों। उन्होंने कहा, ''मैं एक जैसे किरदार निभाते-निभाते थोड़ा बोर हो गया हूं, इसलिए अब सीरीज में कुछ अलग कर रहा हूं। मैंने कॉमेडी भी की है और अब नेगेटिव किरदार भी निभा रहा हूं। लेकिन कई बार लगता है कि पॉजिटिव किरदार निभाना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें लंबे समय तक दिलचस्पी बनाए रखना मुश्किल होता है।''

'दिल्ली क्राइम' सीजन-3 में राजेश तैलंग इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के किरदार में हैं, जो सीनियर ऑफिसर वर्तिका चतुर्वेदी (शेफाली शाह) की टीम का अहम हिस्सा है।

यह सीरीज दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम की कहानी है, जो बेहद संवेदनशील मामलों की जांच करती है। पहला सीजन 2012 के निर्भया गैंगरेप केस पर आधारित था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दूसरे सीजन में 'कच्छा बनियान गैंग' के अपराधों को दिखाया गया, जो बुजुर्ग लोगों के घरों में घुसकर चोरी और हत्या को अंजाम देते थे। दोनों ही सीजन को दर्शकों और समीक्षकों से जबरदस्त सराहना मिली थी।

इस सीरीज ने इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड भी जीता। यह न सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर में भारतीय पुलिस तंत्र और अपराध की जमीनी हकीकत को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए जानी जाती है।

अब इसका तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को स्ट्रीम होने वाला है। इस सीजन में हुमा कुरैशी मीना उर्फ दीदी के रोल में एक निगेटिव भूमिका निभाती दिखाई देंगी। वहीं, सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोरजी, अंशुमान पुष्कर, रसिका दुग्गल, जया भट्टाचार्य, और अनुराग अरोड़ा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में होंगे।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम