पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आईं हिमांशी खुराना

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस संकट की घड़ी में पंजाबी अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने मानवता की मिसाल पेश की है। हिमांशी सक्रिय रूप से बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचकर जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं।

हाल ही में, हिमांशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करती नजर आईं। इस वीडियो में वह गांव वालों से मिलकर उनका हालचाल पूछ रही हैं और उन्हें जरूरत की चीजें, कपड़े, और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रही हैं।

हिमांशी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मानवता के सागर में एक बूंद।"

हिमांशी के इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। उनके दोस्त और फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज ने कमेंट में लिखा, "ग्रेट वर्क।" दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "आप पर बहुत गर्व है।" एक और यूजर ने लिखा, "आप सच में बहुत अच्छी इंसान हैं।" एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आपका दिल बहुत नेक है।"

अमृतसर में 35 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं, फिरोजपुर में 24 हजार से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य से अब तक करीब 15 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। हिमांशी जैसे सितारों का योगदान इस संकट में एक उम्मीद की किरण बन रहा है।

अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने 16 साल की उम्र में मिस लुधियाना का खिताब जीता और 2010 में पंजाबी फिल्म 'साड्डा हक' से अभिनय की शुरुआत की थी, जिसके बाद वह फिल्म 'लेदर लाइफ' और 'अफसर' समेत कई फिल्मों में नजर आईं थीं। हिमांशी को फिल्मों के साथ-साथ कई गैर फिल्मी गानों में भी देखा जा चुका है। वह बिग बॉस 13 में भी नजर आई थीं, जहां उनका रिश्ता असीम रियाज के साथ जुड़ा था। हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों ने अलग होने का फैसला किया।

--आईएएनएस

एनएस/एएस