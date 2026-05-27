पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए आगे आए यो यो हनी सिंह, तरुण चुग संग की खास बैठक

मुंबई, 26 मई (आईएएनएस)। पंजाब लंबे समय से नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। खास तौर पर 'चिट्टा' यानी हेरोइन ने प्रदेश के हजारों युवाओं की जिंदगी को प्रभावित किया है। अब इस मुद्दे को लेकर मशहूर पंजाबी रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से चर्चा की। इस मुलाकात का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

दरअसल, हनी सिंह खुद भी अपने जीवन में नशे की समस्या से गुजर चुके हैं। उन्होंने पहले भी कई बार खुलकर बताया है कि एक समय ऐसा था जब वह नशे के आदि हो चुके थे। इसी वजह से उन्हें लंबे समय तक संगीत की दुनिया से दूर रहना पड़ा। कई सालों के संघर्ष और इलाज के बाद उन्होंने दोबारा वापसी की।

तरुण चुग के कार्यालय द्वारा शेयर किए गए वीडियो में हनी सिंह कहते दिखाई दे रहे है, ''मैं आपसे पंजाब में जो हो रहा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। खास तौर पर 'चिट्टा' के बारे में, जिसने युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर दिया है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि पंजाब को इस नशे से कैसे बाहर निकाला जाए। इस दिशा में पहले से काम हो रहा है और इस मुद्दे पर चर्चा भी की जा चुकी है, लेकिन अब और ज्यादा जागरूकता और प्रयास की जरूरत है।''

इसके बाद वीडियो में तरुण चुग ने हनी सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने हनी सिंह को 'पंजाब का बेटा' कहा। वीडियो में उन्होंने कहा, ''हनी सिंह ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय किया है, उनकी जिंदगी युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। एक इंसान मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर चला जाए, तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है।''

चुग ने कहा, ''हनी सिंह ने भी मुश्किल दौर देखा, लेकिन आठ साल तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने दोबारा वापसी की और फिर से संगीत की दुनिया में नंबर वन बने।''

भाजपा नेता ने पंजाब की हालत पर चिंता जताते हुए कहा, ''आज राज्य नशे की गिरफ्त में है। पंजाब गुरुओं, पीरों और संतों की धरती है, लेकिन 'चिट्टा' की लहर युवाओं को सुनामी की तरह खत्म कर रही है। पांच नदियों की धरती पंजाब की पहचान दूध, दही और लस्सी से रही है, लेकिन अब ड्रग्स ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है।''

चुग ने हनी सिंह से खास अपील भी की। उन्होंने कहा, ''भगवान और गुरुओं का आशीर्वाद हनी सिंह की आवाज में है और वह अपने गानों और शब्दों के जरिए युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। उनको अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल पंजाब के बच्चों और युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए करना चाहिए।''

तरुण चुग ने कहा कि अगर हनी सिंह खुद नशे की दुनिया से बाहर आ सकते हैं, तो पंजाब का हर युवा भी वापसी कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि नशे में फंसने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन हनी सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं कि इंसान चाहे तो दोबारा नई शुरुआत कर सकता है।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि अगर उन्हें लगता है कि उनके पास जीने की उम्मीद नहीं बची, तो उन्हें हनी सिंह की कहानी से सीख लेनी चाहिए।

इस मुलाकात के बाद तरुण चुग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हनी सिंह के साथ तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने लिखा, ''आज, मैं पंजाब की शान, यूथ आइकन और मशहूर सिंगर यो यो हनी सिंह से मिला, और हमने पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के साझा संकल्प पर एक सार्थक चर्चा की।''

--आईएएनएस

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