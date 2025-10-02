मनोरंजन

पंजाब: बाढ़ पीड़ितों की फिर से मदद करते नजर आए सोनू सूद, लोगों से सहायता जारी रखने की अपील

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 02, 2025, 11:57 AM

मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता सोनू सूद और उनकी बहन शुरू से ही पंजाब के साथ खड़े हैं। उन्होंने गुरुवार को एक वीडियो पोस्ट की और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अभिनेता बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। वीडियो में सोनू सूद अपनी बहन मालविका सूद और अपनी पूरी टीम के साथ गट्टे राजो गांव में जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटते नजर आ रहे हैं।

सोनू सूद ने वीडियो में कहा, "हम आज गट्टे राजो गांव में खड़े हैं, जहां अभी भी बाढ़ के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ को 40-45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर पानी का स्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि असली जरूरतें अब सामने आएंगी। जो लोग मदद कर रहे हैं, वे इसे जारी रखें, क्योंकि अब और भी चुनौतियां सामने आने वाली हैं। हमें मिलकर प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करनी है।"

वीडियो में उनकी टीम जरूरतमंदों को गद्दे, कंबल और अन्य आवश्यक सामान बांटती दिख रही है। सोनू सूद ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "दिन-45, आओ मिलकर जरूरतमंदों के लिए काम करें।"

बता दें कि पंजाब में बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचाई है। घर, खेत और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में सोनू सूद की यह पहल प्रभावित परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन रही है।

उनके इस नेक काम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग उनकी संवेदनशीलता और लगातार मदद के जज्बे को सलाम कर रहे हैं।

सोनू सूद ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें पिछली बार पर्दे पर फिल्म 'फतेह' में देखा गया था। वह इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

