पूजा बत्रा का स्टाइलिश अंदाज, 'हंटिंगटन लाइब्रेरी' में आईं नजर

मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री पूजा बत्रा कैलिफोर्निया में हैं। बड़े पर्दे पर भले ही कम नजर आती हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मौजूदगी का एहसास कराती रहती हैं। शनिवार को उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। फैंस के लिए कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह 'द हंटींगटन लाइब्रेरी आर्ट म्यूजियम और बॉटनिकल गार्डन' में नजर आ रही हैं। लुक काफी स्टाइलिश है।

पूजा पत्रा ने इसके कैप्शन में लिखा, "मुझे 'द हंटींगटन लाइब्रेरी, आर्ट म्यूजियम और बॉटनिकल गार्डन' का कलेक्शन बहुत पसंद आया है। उनकी किताबें और कला शानदार हैं।"

एक्ट्रेस आर्मी बैकग्राउंड की हैं, इनके पिता कर्नल थे। पूजा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। अभिनेत्री ने मिस इंडिया प्रतियोगिता (साल 1993) में भाग लिया, जिसके बाद उन्हें मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पूजा भले ही शीर्ष पर नहीं रहीं, लेकिन उनकी गिनती टॉप मॉडल्स में जरूर होने लगी।

अभिनेत्री ने साल 1997 में 'विरासत' और 'भाई' के जरिए बॉलीवुड में प्रवेश किया। क्रिटिक्स ने उनके अभिनय की तारीफ की और प्रशंसकों को खूबसूरत बत्रा पसंद आ गईं। उसके बाद उन्होंने ‘भाई’, ‘हसीना मान जाएगी’, ‘दिल ने फिर याद किया’ जैसी कई फिल्मों में काम किया। बाद का करियर कुछ खास नहीं रहा।

कई फिल्मों में काम करने के बाद अभिनेत्री ने अमेरिका के रहने वाले डॉक्टर सोनू अहलूवालिया से शादी कर ली थी, जिसके बाद वे यूएस शिफ्ट हो गईं और वहां नई जिंदगी की शुरुआत की। कई साल तक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद कपल के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और उन्होंने साल 2011 में यूएस कोर्ट में तलाक लिया और फिर कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद उन्होंने 4 जुलाई 2019 को एक बार फिर से गुपचुप तरीके से एक्टर नवाब शाह से शादी रचा ली थी।

