पूजा बनर्जी का 'डर्टी स्कैम्स' लुक: जीनत अमान-जया प्रदा से ली प्रेरणा

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री पूजा बनर्जी बहुत जल्द 'डर्टी स्कैम्स' सीरीज में दिखाई देंगी। यह एक एंथोलॉजी सीरीज है, जिसमें वह मोहिनी के किरदार में दिखाई देंगी। इसमें उनका लुक पुराने जमाने की फिल्मों जैसा होगा।

उन्होंने आईएएनएस को बताया कि यह लुक बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों जीनत अमान और जया प्रदा से प्रेरित है।

आईएएनएस को दिए गए बयान में अभिनेत्री पूजा बनर्जी ने कहा, "मोहिनी का किरदार मेरे पहले के किरदारों से अलग है। शांत स्वभाव और सुंदरता उसके हथियार हैं। यह लुक जीनत अमान और जया प्रदा जैसी अभिनेत्रियों से प्रेरित है, जो खूबसूरत होने के साथ-साथ बेहद रहस्यमयी भी हैं। उनके बालों में लगे फूलों से लेकर छोटी-छोटी एक्सेसरीज तक, हर छोटी-बड़ी बात उनके रहस्य को और बढ़ा देती है। यह एक ऐसा किरदार है जिसने मुझे चुनौती दी और मुझे रोमांचित भी किया।"

हंगामा ओटीटी की आगामी एंथोलॉजी 'डर्टी स्कैम्स' हर एपिसोड में नई कहानियां पेश करती है। यह सीरीज 30 अक्टूबर को रिलीज हुई। इसके एपिसोड 'आश्रम' में पूजा बनर्जी एक महिला गुरु की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। इसी एपिसोड में अभिनेत्री एक शांत लेकिन रहस्यमयी डॉक्टर की भूमिका निभाती हैं, जो कपल्स के रिश्ते सुधारने के नाम पर उन्हें तोड़ने के लिए जानी जाती है। उसके सौम्य व्यवहार और आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे एक तेज दिमाग छिपा है जो हमेशा सुनिश्चित करता है कि वह अपनी उंगलियों पर लोगों को नचाए।

पूजा बनर्जी इससे पहले हंगामा ओटीटी की वेब सीरीज एंथोलॉजी 'हसरतें सीजन 2' में नजर आ चुकी हैं। अपने किरदार के बारे में बताते हुए उन्होंने पहले कहा था, "नवीना हर उस महिला का प्रतिनिधित्व करती है जिसने अपना जीवन लोगों को कुछ न कुछ देने में बिताया है, जब तक कि वह यह भूल नहीं जाती कि पाने का एहसास कैसा होता है। वर्षों से वह अपने परिवार की रीढ़ रही हैं, एक भरोसेमंद बेटी, बहन, शिक्षिका और साथ ही अपने पेशेवर जीवन में भी संतुलन बनाए हुए हैं।"

जब उसके किरदार को यह अहसास होता है कि वह भी मायने रखती है, उसकी भी जिंदगी है, तो उसे उसका जीवन साथी मिलता है और खुद भी वह एक सशक्त महिला बनती है।

--आईएएनएस

जेपी/एएस