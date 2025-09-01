मनोरंजन

पूजा भट्ट ने सादगी से दिया बड़ा संदेश, जीवन को बताया 'बहती नदी'

Sep 01, 2025

मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने जीवन और प्रकृति के बीच एक गहरी समानता को उजागर किया।

पूजा ने इंस्टाग्राम पर अपनी सिंपल-सी तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हम सब एक नदी की तरह हैं। हमारी अपनी एक खास प्रकृति होती है, जिसमें हम अपने अलग-अलग रूप दिखाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन के कौन से रास्ते से गुजर रहे हैं।"

इस पोस्ट के माध्यम से अभिनेत्री ने जीवन को एक नदी से जोड़ा, जो उनकी संवेदनशीलता और गहरे चिंतन को दर्शाता है। उनके इस विचार ने प्रशंसकों का ध्यान खींच लिया। वे पोस्ट में तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

पूजा भट्ट, जो अपनी बेबाकी और संवेदनशीलता के लिए जानी जाती हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर अपने विचारों और जिंदगी के अनुभवों को साझा करती रहती हैं।

इससे पहले उन्होंने मुंबई की सड़कों और बांद्रा के इलाकों की बिगड़ती हालत के खिलाफ आवाज उठाई थी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यहां की सड़कों की मरम्मत नहीं करने और कई दिनों तक गड्ढों को खुला रखने को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा था, "मुंबई शहर, खासकर बांद्रा, बहुत बुरे हालात में है। हर जगह गड्ढे हैं। क्या यही वजह है कि मरम्मत के नाम पर अधिकतर सड़कें महीनों तक बंद या अवरुद्ध रहीं? यह उदासीनता कब खत्म होगी?"

पूजा भट्ट ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक अभिनेत्री के तौर पर की थी, लेकिन फिर उन्होंने निर्देशन और प्रोडक्शन में भी कदम रखा और कई बेहतरीन फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, जिनमें 'सड़क', 'जिस्म', और 'दुश्मन' जैसी फिल्में शामिल हैं। अभिनेत्री को 'बिग बॉस ओटीटी' में भी देखा गया था। वह अमेजन मिनी टीवी की वेब सीरीज 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' का भी हिस्सा थीं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

