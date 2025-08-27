पूजा भट्ट ने मुंबई की गड्ढों से भरी सड़कों पर जताई नाराजगी, प्रशासन से पूछे सवाल

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट ने मुंबई की सड़कों, खासकर बांद्रा इलाके की बिगड़ती हालत के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने शहर की सड़कों में गड्ढों की समस्या के पीछे सरकारी उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया है।

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनकी मरम्मत न करने और कई दिनों तक इन्हें खुला रखने को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।

मंगलवार को पूजा भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "मुंबई शहर, खासकर बांद्रा, बहुत बुरे हालात में है। हर जगह गड्ढे हैं। क्या यही वजह है कि मरम्मत के नाम पर अधिकतर सड़कें महीनों तक बंद या अवरुद्ध रहीं? यह उदासीनता कब खत्म होगी?"

उनकी इस पोस्ट पर मुंबई में रहने वाले लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। वे रोजाना इन गड्ढों से होने वाली परेशानियों से जूझते हैं। उन्होंने भी एक्ट्रेस का साथ दिया। लोगों ने कहा कि इन गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को ही नहीं, पैदल चलने वालों को भी खतरा रहता है। मानसून के मौसम में इससे सड़कों की स्थिति और बिगड़ जाती है।

इससे पहले एक्ट्रेस ने एक पोस्ट में अपनी फिल्म 'सातवां आसमान' के गाने 'तुम क्या मिले' को याद किया था। इस फिल्म की एक फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था, “जैसे भूमिका आपको चुनती है, गीत भी आपको चुनते हैं। वर्षों में सीखा है कि कई लोग उन्हें गाते हैं, बहुत कम लोग उन्हें जीते हैं। इस रत्न के लिए धन्यवाद, सूरज सनीम जी।”

फोटो में पूजा भट्ट अपने सह-कलाकार विवेक मुशरान को गले लगाए दिख रही थी।

फिल्म 'सातवां आसमान', 17 अप्रैल 1992 को रिलीज हुई, जिसमें पूजा के साथ विवेक मुशरान थे। इसका निर्देशन उनके पिता और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने किया था। फिल्म का संगीत दिग्गज जोड़ी राम लक्ष्मण ने तैयार किया था, जबकि कहानी प्रसिद्ध पटकथा लेखक सूरज सनीम ने लिखी थी।

पूजा भट्ट को आखिरी बार 'बिग बॉस ओटीटी' में देखा गया था। वह अमेजन मिनी टीवी की वेब सीरीज 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' का भी हिस्सा थीं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम