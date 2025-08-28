मनोरंजन

पूजा भट्ट के गाने पर माही विज का फैमिली वीडियो छू रहा फैंस का दिल

Aug 28, 2025

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी एक्ट्रेस माही विज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी निजी जिंदगी की झलकियां अक्सर अपने फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। गुरुवार को माही ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपने बच्चों के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वह एक पुराने गाने पर लिप्सिंक करती दिखाई दे रही हैं।

वीडियो की शुरुआत में माही विज अपनी बेटी तारा के साथ दिख रही हैं, जो कैमरे की ओर देख प्यारी मुस्कान बिखेर रही है। इसके बाद उनकी गोद ली हुई बेटी खुशी (2019 में जन्मी) भी अच्छे पोज दे रही है। तारा भी अपनी मां के साथ गाने की धुन पर एक्सप्रेशन देती हैं। वीडियो के आखिर में उनका बेटा राजवीर दिखता है, जो एक डॉगी को लेकर आता है और पूरे वीडियो में सभी बच्चों के साथ बहुत ही मजेदार और खुशनुमा माहौल बन जाता है।

माही इस वीडियो में ग्रे रंग की साड़ी पहने दिख रही हैं। इस साड़ी का गोल्डन बॉर्डर उनकी सादगी में चार चांद लगा रहा है। उन्होंने कानों में बड़े झुमके पहन रखे हैं और माथे पर एक छोटी सी बिंदी भी लगाई है, जो उनके पारंपरिक लुक को और निखार रही है। वहीं, उनकी दोनों बेटियां पिंक कलर की आउटफिट्स में बेहद प्यारी लग रही हैं, जबकि राजवीर ग्रीन कलर के कुर्ते में एकदम राजकुमार जैसा लग रहे है। वीडियो में माही और उनके बच्चे 'तुम क्या मिले जाने जान' गाने पर लिप्सिंग करते नजर आ रहे हैं। माही ने इस वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन में हार्ट इमोजी का इस्तेमाल किया।

बता दें कि 'तुम क्या मिले जाने जां' गाने को बॉलीवुड की जानी-मानी गायिका लता मंगेशकर और लोकप्रिय गायक उदित नारायण ने गाया है। इस गाने की धुन काफी शानदार है, जिसे राम लक्ष्मण ने संगीतबद्ध किया है। इसके बोल सूरज सानिन ने लिखे हैं। यह गीत 1992 में आई फिल्म 'सातवां आसमान' का है, जिसमें पूजा भट्ट, विवेक मुश्रान, शेखर कपूर और तन्वी आजमी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था। फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक महेश भट्ट ने किया था और इसका निर्माण प्राणलाल मेहता ने किया था।

--आईएएनएस

पीके/केआर

