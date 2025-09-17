‘पेज 3’ की कास्ट 20 साल बाद फिर दिखी साथ, तारा शर्मा ने शेयर की खास झलक

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा की फिल्म 'पेज 3' को रिलीज हुए बीस साल हो चुके हैं। मधुर भंडारकर की इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसे 3 नेशनल अवॉर्ड भी मिले थे।

हाल ही में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट एक कार्यक्रम में मिली। इसकी तस्वीरें फिल्म की अभिनेत्री तारा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इस फोटो में तारा शर्मा, संध्या मृदुल और कोंकणा सेन शर्मा साथ पार्टी का लुत्फ उठाते दिखाई दे रही हैं।

20 साल बाद तीनों अभिनेत्रियों का लुक काफी बदल गया है। इस रीयूनियन की तस्वीरें देख फैंस की फिल्म से जुड़ी यादें ताजा हो गई हैं। वे इस फोटो को काफी लाइक कर रहे हैं।

तारा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, "हम अक्सर नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत खास होता है। हमारा पेज-3 री-यूनियन। ढेर सारा प्यार कोंकणा शर्मा और संध्या मृदुल। इस शानदार आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद।

उन्होंने आगे लिखा, “संध्या, कोंकणा और मैं बहुत लंबे समय से दोस्त हैं। 21 साल पहले जब हमने साथ में 'पेज 3' की शूटिंग की थी और एक मजबूत रिश्ता बना था, समय कितनी तेजी से बीत गया।”

बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक मधुर भंडारकर ने इस फिल्म को बनाया था। 21 जनवरी 2005 को 'पेज 3' रिलीज हुई थी। यह फिल्म सेलिब्रिटी पत्रकारिता की ग्लैमरस लेकिन अंधेरी और धुंधली दुनिया को दर्शकों के सामने लाई थी। इसकी कहानी माधवी शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवा पत्रकार है और एक प्रमुख अखबार में काम करती है। वह मुंबई में रहने वाले बड़े स्टार्स की सभी पार्टियों, कार्यक्रमों और घोटालों को कवर करती है। यह फिल्म यथार्थवादी पत्रकारिता और सतही पत्रकारिता के बीच एक गहरा अंतर दर्शाती है।

इस फिल्म के बाद तारा शर्मा ने बिजनेसमैन रौनक सलूजा से शादी कर ली और कुछ साल काम करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था।

--आईएएनएस

जेपी/एएस