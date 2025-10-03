मनोरंजन

पहले ही दिन ही छा गई 'कांतारा चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को भी मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

Oct 03, 2025, 08:49 AM

मुंबई, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। इस दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, एक तरफ दक्षिण भारतीय सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' और दूसरी तरफ बेहतरीन कलाकारों से सजी बॉलीवुड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'। दोनों फिल्मों का प्रचार लंबे समय से किया जा रहा था और दर्शकों के बीच इनमें खासा उत्साह भी देखा गया था। खास बात यह भी रही कि दोनों फिल्मों ने एक ही दिन सिनेमाघरों का रुख किया, जिससे इनमें बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिली।

बात करें अगर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की, तो यह साल 2022 में आई हिट फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। इस बार भी फिल्म की कहानी लोकगाथाओं, संस्कृति और अध्यात्म से गहराई से जुड़ी हुई है। ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ इसके निर्देशक भी हैं। उनके साथ फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम और प्रमोद शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए। फिल्म के ट्रेलर से ही इसके प्रति दर्शकों की उत्सुकता चरम पर थी और इसका असर ओपनिंग डे पर भी साफ दिखा।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने अपने पहले ही दिन 60 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की, जो 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक है।

वहीं अब बात करें अगर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की तो, यह एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म है, जिसमें रोमांस, इमोशन और हल्की-फुल्की कॉमेडी का तड़का लगाया गया है। फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का जबरदस्त प्रचार और स्टारकास्ट मजबूत होने के बावजूद फिल्म को 'कांतारा चैप्टर 1' जैसी ओपनिंग नहीं मिल सकी।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने अपने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये की कमाई की। यह कमाई छुट्टी के दिन के हिसाब से औसत कही जा सकती है।

--आईएएनएस

पीके/एएस

