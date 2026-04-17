पहली ही फिल्म में शशि कपूर ने जड़ा था पूनम ढिल्लों को जोरदार थप्पड़, सेट पर झेली मुश्किलें

मुंबई, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा की कई अभिनेत्रियां फिल्मों में आना नहीं चाहती थीं। लेकिन, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा मुकाम दिया। ऐसी ही एक अभिनेत्री रहीं पूनम ढिल्लों, जिन्होंने बहुत कम उम्र में सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया था।

अभिनेत्री की पहली फिल्म यश चोपड़ा और बड़े स्टार्स के साथ थी, जिनके साथ सेट पर काम कर पाना पूनम के लिए बिल्कुल आसान नहीं था।

18 अप्रैल 1962 को चंडीगढ में जन्मीं पूनम ने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में काम करेंगी, लेकिन सहेलियों के कहने पर दिल्ली की मिस यंग इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, वो भी बिना माता-पिता को बताए। उन्हें नहीं पता था कि वो जीतने वाली हैं। इसे जीतने के बाद वे इतनी डर गई थी कि नहीं पता था कि माता-पिता को कैसे बताए। अगले दिन अखबार में फोटो भी आनी थी। अभिनेत्री ने हिम्मत करके घर पर बता दिया, लेकिन ज्यादा डांट नहीं पड़ी।

मिस यंग इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद भी पूनम फिल्मों में काम करने के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन उन्हें शशि कपूर की फिल्म 'ट्रेन टू पाकिस्तान' का ऑफर आया, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया।

पूनम के रिजेक्शन के बाद वो फिल्म बनी नहीं, हालांकि कुछ सालों बाद अभिनेत्री को यश चोपड़ा ने फिल्म 'त्रिशूल' के लिए बुलाया। अभिनेत्री ने मना कर दिया, क्योंकि वे जानती थी कि माता-पिता नहीं मानेंगे, लेकिन फिल्म की शूटिंग दिल्ली में होनी थी। इसको देखते हुए अभिनेत्री ने घर में बगावत के सुर छेड़ दिए।

अपनी नानी के दिल्ली वाले घर में रहकर पूनम ने फिल्म 'त्रिशूल' की शूटिंग पूरी की। अभिनेत्री की पहली फिल्म का सेट पर एक्सपीरियंस भी काफी डराने वाला था। अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में नई थी और संवाद बोलने का भी एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे में वे सेट पर डर-डर कर डायलॉग बोलती थीं, लेकिन निर्देशक यश चोपड़ा सेट पर उनका हौसला बढ़ाते रहते थे।

खुद पूनम ढिल्लों ने इस बात की जानकारी दी थी कि सेट पर शशि कपूर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा, क्योंकि मुझे एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं था और सीन को रियल बनाने के लिए बहुत जोरदार थप्पड़ लगा था। उन्होंने वादा किया था कि जितने थप्पड़ लगेंगे, उतने ही किस मिलेंगे। हालांकि, शॉट एक ही टेक में पूरा हो गया।

--आईएएनएस

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