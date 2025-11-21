'पहली बार सुनते ही पसंद आ गई थी 'परफेक्ट फैमिली' की कहानी', नेहा धूपिया ने बताई सीरीज की खासियत

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता पंकज त्रिपाठी प्रोड्यूसर के तौर पर वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' के जरिए डेब्यू करने जा रहे हैं। यह परिवार, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर आधारित है। इसका ट्रेलर दर्शकों को एक ऐसे पंजाबी परिवार की दुनिया में ले जाता है, जिसमें हंसी भी है, गलतफहमियां भी, और बहुत सारा प्यार भी।

आज के समय में, जब परिवारों के भीतर बातचीत कम होती जा रही है और मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना अभी भी कई घरों में मुश्किल माना जाता है, ऐसे में 'परफेक्ट फैमिली' जैसा शो एक ताजगी भरा बदलाव ला रहा है। इस सीरीज को लेकर लोग पहले से ही काफी उत्सुक हैं।

सीरीज में लीड रोल निभा रही नेहा धूपिया ने बताया कि उन्हें इसकी कहानी पहली बार सुनते ही पसंद आ गई थी। यह उन्हें इसलिए भी खास लगी क्योंकि इसमें दिखाया गया परिवार बिलकुल असल जिंदगी जैसा है, कभी मजेदार, कभी भावुक और कभी थोड़ा उलझा हुआ।

नेहा ने कहा, ''हर परिवार में ड्रामा, हंसी और कन्फ्यूजन होता है, और यही चीजें परिवार को खूबसूरत बनाती हैं। मेरे लिए शो का सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि इसमें थेरेपी जैसे विषय को बोझिल तरीके से नहीं, बल्कि सहज और सामान्य रूप में दिखाया गया है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी इस परिवार से वैसे ही जुड़ेंगे जैसे मैं खुद जुड़ गई हूं।''

ट्रेलर में एक ऐसे पंजाबी परिवार की झलक है, जहां हर सदस्य की अपनी समस्या, अपनी सोच और अपना अंदाज है, और इनकी टकराहट से कई मजेदार पल बनते हैं।

सीरीज में आठ एपिसोड है। इसमें मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, गुलशन देवैया और गिरिजा ओक जैसे कलाकार शामिल हैं।

गुलशन देवैया का कहना है कि वे इस कहानी से इसलिए जुड़े क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समय की जरूरत भी है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर खासकर परिवारों में बात करने की आदत बहुत कम है। अक्सर लोग अपनी परेशानियां छुपाकर जीते हैं, और कई बार छोटी-छोटी बातें बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। 'परफेक्ट फैमिली' इसी स्थिति को बड़े हल्के और दिल छूने वाले अंदाज में दिखाता है।

उन्होंने बताया कि फिल्म में उनका किरदार ऐसा व्यक्ति है, जो परिवार को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद भी थेरेपी से गुजर रहा है।

'परफेक्ट फैमिली' 27 नवंबर से जार सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम