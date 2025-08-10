'पहली बार नहीं, जब घटनाओं को गलत पेश किया', फैसल के आरोपों पर आमिर के परिवार का बयान

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने परिवार पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को नष्ट करने का आरोप लगाया है। फैसल खान के आरोपों पर अब उनके परिवार ने एक बयान जारी किया है।

बयान में कहा गया है कि उन्हें अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन, बहन निखत हेगड़े और भाई आमिर के बारे में किए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों से गहरा दुख हुआ है।

बयान में कहा गया, "यह पहली बार नहीं है जब फैसल ने इन घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया है, इसलिए हमें अपनी मंशा स्पष्ट करने और परिवार के रूप में अपनी एकजुटता दोहराने की आवश्यकता महसूस हुई।"

परिवार ने यह भी बताया कि फैसल से संबंधित हर निर्णय परिवार ने सामूहिक रूप से लिया है, जिसमें कई चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह ली गई। ये निर्णय प्यार, करुणा और फैसल की भावनात्मक व मानसिक भलाई को समर्थन देने की इच्छा के आधार पर लिए गए। परिवार ने इस दुखद और कठिन समय के विवरण को सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से परहेज किया है।"

परिवार ने मीडिया से इस समय सहानुभूति की अपील की है और इस निजी मामले को सनसनीखेज, भड़काऊ और दुखद गॉसिप में न बदलने का अनुरोध किया है।

यह बयान रीना दत्ता, जुनैद खान, इरा खान, फरहत दत्ता, राजीव दत्ता, किरण राव, संतोष हेगड़े, सहर हेगड़े, मंसूर खान, नुजहत खान, इमरान खान, टीना फोंसेका, जैन मैरी खान और पाब्लो खान की ओर से संयुक्त रूप से जारी किया गया है।

यह बयान फैसल के हालिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए इंटरव्यू के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आमिर ने उन्हें पूरे एक साल तक अपने घर में बंद रखा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ दवाइयां दी गईं और कहा गया कि वे पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं।

फैसल ने आगे खुलासा किया कि उनकी मां और बहन ने उनके खिलाफ समाज के लिए खतरा होने का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अपने और आमिर के बीच दूरी के लिए अपने करीबियों को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उनके भाई का ब्रेनवॉश किया गया था।

वर्तमान में 'मेला' अभिनेता फैसल मुंबई में अलग रह रहे हैं। मां और भाई के साथ मतभेदों के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया था।

