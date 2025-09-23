मनोरंजन

पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ भगवान के बंदे, इनका इरादा गलत नहीं हो सकता: बिंदु दारा सिंह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 11:20 AM

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता बिंदु दारा सिंह हाल ही में बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने बिहार के मौजूदा हालात, पीएम मोदी की वैश्विक छवि, जीएसटी सुधारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बिंदु दारा सिंह ने कहा कि बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी नीतियों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है।

बिंदु दारा सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, "मोदी जी की गूंज न सिर्फ बिहार या भारत तक सीमित है, बल्कि यह अमेरिका जैसे देशों तक पहुंच रही है। पहले दुनिया अमेरिका की बात सुनती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत पहले आता है। 'इंडिया फर्स्ट' उनकी नीति है और वह हर कदम पर देशहित को प्राथमिकता देते हैं।"

उन्होंने भारत-रूस संबंधों की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को स्थापित किया है। भारत और रूस के बीच गहरी दोस्ती है और यह दुनिया को दिखाई दे रहा है।

अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने कहा कि अगर भारत, रूस और चीन जैसे देश एक साथ मिलकर एक मजबूत गठजोड़ बनाएं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ब्रिक्स में जितनी सारी कंट्रीज पीसफुल हैं, जो प्यार से और अमन शांति से रहती हैं, वे सब ब्रिक्स को जॉइन कर लें और ब्रिक्स पीसफुल हो जाए, क्योंकि अभी ये वॉर-वॉर बहुत गलत है।"

वैश्विक हालात पर चिंता जताते हुए बिंदु दारा सिंह ने कहा कि दुनिया में युद्ध और हिंसा का माहौल सही नहीं है। आजकल कोई भी देश किसी पर भी मिसाइल दाग देता है। यह गलत है। भारत ने पाकिस्तान के साथ दो दिन में युद्ध खत्म कर दिया और शांति स्थापित की। यह हमारी ताकत है। हमें युद्ध नहीं, बल्कि शांति चाहिए।

बिंदु दारा सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों नेता देश और समाज के लिए समर्पित हैं। दोनों पर आरोप लगाना गलत है। ये दोनों भगवान के बंदे हैं, जो देश के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। इनका इरादा कभी गलत नहीं हो सकता।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में पेश किए गए नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधारों पर बिंदु दारा सिंह ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी है, लेकिन इसमें अभी और सुधार की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "जीएसटी एक जटिल विषय है। 28% टैक्स दर बहुत ज्यादा थी, जिससे कारोबारियों को परेशानी हुई। मैं चाहता हूं कि जीएसटी को सरल बनाया जाए और एक फ्लैट रेट, जैसे 5% या 10%, लागू हो। इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी और कन्फ्यूजन खत्म होगा।"

उन्होंने कहा, "हमारे पास पूरे भारत में 8500 सैलून का कारोबार है। जीएसटी की जटिलताओं की वजह से हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट और अन्य मुद्दों में दिक्कत होती है। अगर जीएसटी को और सरल किया जाए, तो यह कारोबारियों के लिए वरदान होगा।"

उन्होंने वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए कहा, "निर्मला सीतारमण ने शानदार काम किया है। पहले हमें लगता था कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन अब लगता है कि वाह, क्या काम कर रही हैं। सरकारी खजाना भरा हुआ है और यह देश की प्रगति का सबूत है।"

बिंदु दारा सिंह ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के साथ अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि वे बृजेश पाठक को अयोध्या में होने वाली रामलीला में आमंत्रित करने गए थे।

उन्होंने कहा, "बृजेश पाठक हमारे लिए परिवार की तरह हैं। वे सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक काम करते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण गजब का है।"

उन्होंने बताया कि इस बार अयोध्या की रामलीला में रावण दहन का कार्यक्रम बृजेश पाठक करेंगे। हमने उन्हें न्योता दिया है और वे इस बार रामलीला में शामिल होंगे। यह हमारे लिए गर्व की बात है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...